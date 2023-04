Carina Zampini se sinceró y contó lo que nadie sabía sobre la muerte de Rozín: "Yo supe todo"

Carina Zampini habló de su amigo y excompañero en Telefe, Gerardo Rozín, y expresó cómo transitó el antes y el después de su fallecimiento.

Carina Zampini recordó entre lágrimas a Gerardo Rozín, su amigo y excompañero cuando fueron los conductores de La Peña de Morfi por Telefe. La actriz y presentadora habló por primera vez desde su fallecimiento y contó detalles sobre el antes y el después del deceso del periodista.

"Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo, porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue", expresó en diálogo con Socios del Espectáculo, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. Carina Zampini habló en la antesala de su nuevo programa Pasaplatos en el canal del sol, una nueva propuesta vinculada a lo gastronómico. A más de un año de la muerte de Rozín, quebró en llanto tras recordarlo y revelar lo que vivió siendo la primera vez que lo expone públicamente.

"Yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real. Por eso no puse nada ahí", sostuvo sobre su silencio en las redes sociales tras la muerte del conductor y productor de La Peña de Morfi. En este contexto, Zampini manifestó cómo transitó el último tiempo de vida de su compañero, quien ya sabía su final en medio de su tumor cerebral.

"Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás", contó. Y amplió: "La verdad es que es gratamente sorprendente la forma en la que él, con todo lo que significa, transitó y se preparó para lo que sabía que era inevitable. Y se ocupó de preparar a los demás".

No quería a Jey Mammón: revelan quién era el elegido de Rozín para conducir La Peña de Morfi

Carmela Bárbaro sorprendió al revelar en una larga entrevista que le concedió a Mañanísima que Gerardo Rozín prefería que no fuera Jey Mammón su reemplazante en La Peña de Morfi sino otro reconocido conductor. "Estaba con muchas ocupaciones, tenía otros compromisos laborales y se le hacía imposible", explicó sobre el motivo por el que esta otra celebridad no se hizo cargo del éxito de los domingos al mediodía de Telefe.

Tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso sexual -acusación que ya había hecho en la Justicia en una causa que luego cerró por prescripción en el 2021-, La Peña de Morfi volvió a quedarse sin uno de sus conductores, debido a la decisión que tomó Telefe de apartar a Jey. Cabe recordar que el exitoso programa del canal de ViacomCBS perdió a su creador Gerardo Rozín en el 2022 a causa de un tumor cerebral.

Después de una extensa búsqueda luego de que Rozín cayera gravemente enfermo, en Telefe terminaron eligiendo a Jey Mammón para acompañar a Jésica Cirio, que se mantuvo en su rol con ambos conductores. Pero en las últimas horas, Carmela Bárbaro, expareja de Gerardo, reveló que el presentador había pensado en otro humorista para tomar su lugar en La Peña de Morfi.

"En realidad él no pensó en un reemplazo, porque el programa era suyo, él no se podía imaginar Morfi con otro conductor porque había luchado muchísimo para tenerlo, para convencer al canal. No fue algo sencillo, así que él directamente no pensó en Jey", comenzó explicando la Bárbaro. Pero lo más sorpresivo ocurrió mientras hablaban de otro tema: "Él habló con Migue Granados y quería que fuera el conductor. Su deseo era ese".