Participó en Gran Hermano, fue una de las jugadoras más queridas y está en su peor momento: "Sola no puedo"

El mal momento de una exparticipante de Gran Hermano

Una de las exparticipantes de Gran Hermano más queridas se animó a hablar de su vida post reality y blanqueó los problemas de salud mental que le trajo la exposición en medios. El triste momento de "La Tora", quien en la actualidad es una figura de Telefe.

La revelación de "La Tora" fue en el marco de un móvil de televisión, en el que la joven habló de los problemas de salud que le dejó su paso por Gran Hermano: "Yo tengo ansiedad social, muchos de mis compañeros la tienen, y soy una persona tan emocional y tan de expresar lo que siento -y reflejo también eso-, que cuando empiezan a contarme que Marcos (Ginocchio) me vi en esa y me pregunté '¿cómo hizo para pasarla así de bien?'. Yo me privo de un montón de cosas en mi vida por tener ansiedad social. Además, yo soy la primera en ser pro de la salud mental".

"Me privo mucho con mis amigas, con mi familia, de ir a lugares populares. Si voy a la cancha siempre tengo que ir con alguien, sola no puedo ir. También en las cuadras que rondan mi casa. No conozco la vuelta de mi casa. Me falta el aire y es una situación que no puedo controlar", agregó la joven. Los dichos de "La Tora" fueron analizados por Pamela David y su equipo, y la psicóloga clínica Celia Antonini -invitada a Desayuno Americano (América TV)- explicó: "Es fobia social. Es miedo o ansiedad a la exposición a situaciones sociales con personas desconocidas. Es un trastorno de ansiedad. Tiene tratamiento, puede curarse".

"La Tora" Villar habló de sus problemas de salud mental tras Gran Hermano.

Así fue la primera vez que "La Tora" habló de los problemas de salud que le trajo Gran Hermano

Esta no es la primera vez que Lucila "La Tora" Villar habla sobre su ansiedad social. En 2023, la joven estuvo como invitada en Noche al Dente y contó que luego de salir de Gran Hermano pasó unos días muy difíciles, pero que pudo sobrellevarlos gracias a terapia. “Ahora, estoy bien. En su momento, cuando salí de la casa la primera vez, a mí me pegó muy fuerte y muy duro, y no la pasé bien. Pero bueno, tenía la ayuda psicológica”, detalló.

Cuando Fernando Dente le preguntó qué cosas la habían afectado específicamente, Lucila dijo que tenía "fobia social" y que "no quería ver a nadie". "Me daba miedo el grupo de gente. Lo que fue el Mundial, lo viví de las puertas para adentro, no pude salir a festejar”, recordó. Por último, concluyó: “Yo no sabía que era tanto. Después no entendía si medio país me odiaba, si no me odiaban... En la calle eran todos un amor, entonces no entendía las redes sociales. Pero, con la ayuda de los psicólogos, fue recontra fructífero”.