Participante renunció al millón en El Trece: la reacción de Guido Kaczka

Una participante de Los 8 Escalones renunció al millón de pesos y la decisión dejó sin palabras a Guido Kaczka en El Trece. Los motivos de la drástica decisión de la concursante.

Los 8 Escalones volvió a tener un momento sumamente llamativo. Una participante del famoso programa de El Trece decidió renunciar a participar por el millón de pesos y causó conmoción en el estudio del canal, donde Guido Kaczka quedó atónito.

Todo comenzó al momento de definir qué haría Silvia, una de las concursantes del programa que ya había ganado dos emisiones (2 millones de pesos). "Bueno Silvia, que además hacés de todo, mosaiquismo, te movés, sos curiosa. Mañana está la edición de la tarde, por el millón de pesos. ¿Qué hacés, volvés o no das más?", le comentó Kaczka a la mujer.

Inmediatamente después, la participante optó por cederle su lugar a María José, con quien había competido. "Le voy a dejar el lugar a ella", manifestó para la sorpresa del conductor, quien no supo cómo reaccionar frente a semejante decisión. "Ahhhh, tercera vez", expresó.

Conmocionada por aquella situación, Carmen Barbieri intervino e indagó: "¿Pero por qué no seguís? Quisiera saberlo". Silvia tomó la palabra nuevamente y justificó el motivo de su decisión: "Ya estuvo todo bien, estoy muy agradecida, me encantó estar acá, y ella también lo re merece". "Habla muy bien de vos, te felicito", le devolvió la capocómica y panelista. Agradecida por aquel gesto, María José expresó: "Me muero con el grupo que me tocó".

Qué cambios hizo Adrián Suar en Bienvenidos a Bordo, programa de El Trece conducido por Guido Kaczka

Luego de que Adrián Suar ordenó ponerle fin al programa Turno Tarde, se conoció que Bienvenidos a Bordo no tendrá más su horario habitual, que iba de lunes a viernes desde las 17. A partir del lunes 7 de marzo, comenzará un rato antes: a partir de las 16 horas, con la conducción de Guido Kaczka, que volverá a ocupar su lugar tras el reemplazo de Laurita Fernández.

Cabe resaltar que el programa Momento D, conducido por Fabián Doman, perderá media hora de su programa, teniendo en cuenta que su competencia con Cortá por Lozano (Telefe) le jugó una muy mala pasada durante el mes de febrero. En síntesis, la estrategia de Suar y El Trece es tratar de remontar con cambios de horarios para poder mejorar el rating.

Cómo será la grilla de programación de El Trece por la tarde:

El noticiero Mediodía: 13 horas.

13 horas. Los 8 escalones del millón: 14.30 horas.

14.30 horas. Bienvenidos a Bordo: 16 horas.

16 horas. Momento D: 17:15 horas.

17:15 horas. 100 argentinos dicen: 18.30 horas.