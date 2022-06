Participante quiere renunciar a El Hotel de los Famosos: "Me quiero ir"

Un participante de El Hotel de los Famosos avisó que quiere renunciar al programa de El Trece. Qué fue lo que pasó y los detalles del nuevo conflicto que tiene el reality.

El Hotel de los Famosos está cada vez más conflictivo. En las últimas horas, y a poco tiempo de que se lleve a cabo la eliminación en "El Desafío de la H", un participante amenazó con renunciar al exitoso programa de El Trece y causó un enorme revuelo en las redes sociales.

Se trata de Locho Loccisano, que denunció varias veces que es víctima de bullying en el hotel y que señaló que atraviesa un pésimo momento. El pasado sábado 4 de junio, y en el marco de la votación para determinar quiénes son los concursantes que deben ir a "El Desafío de la H", los integrantes de "La Familia" se complotaron para votar en su contra, por lo que estalló de bronca.

Con lágrimas en los ojos y muestras de impotencia, Locho se refirió al complot de "El Chanchi" Estévez, Martín Salwe, Sabrina Carballo, Alex Caniggia, Melody Luz y Emily Lucius. "Yo siento que tengo afinidad con muchos, que cuando hablo solo con alguno de ellos, conecto. Siento que hay un grupo armado, yo no formo parte de ese grupo, soy la única persona que no forma parte del grupo...", disparó.

"Hoy ese grupo lidera la casa y el único que no está soy yo... y bueno... me toca de nuevo ir a la H de vuelta...", agregó, con cierta molestia. En tanto, y en diálogo con la producción del programa, resaltó: "Ellos manejan el hotel, las nominaciones como si ellos fueron los dueños de todo y nunca fueron a un laberinto o a un desafío de la H. Creo que si alguna vez fueran a un laberinto o a una H, sabrían lo que se siente".

Locho Loccisano atraviesa un difícil momento en El Hotel de los Famosos.

Frente a sus declaraciones, "El Turco" García le expresó entre risas: "Sos el GPS De la H y del laberinto, ja". Por su parte, Loccisano le respondió: "No, boludo... no es gracioso. Me da paja, boludo. Me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa...".

Las reacciones de las redes tras la amenaza de renuncia de Locho Loccisano

El drama de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

En una charla íntima con Militta Bora en la habitación, Locho Loccisano descargó todo su dolor a través de un desgarrador relato. "A mí no me incluyen ¿viste que me siento y no hablan? No me incluyen, me excluyen", expresó conmovido. Mientras tanto, la artista lo observaba en silencio, el influencer sostuvo: "Ya no aguanto más". En diálogo con las cámaras, añadió: "Miren capítulos para atrás, todo lo que fue la convivencia, no me merezco tanto maltrato".

Al respecto, su compañera le dijo que ya había "mala onda" desde que ingresó. "Yo dije bueno... te metés al barro y que nada te afecte". "Pero yo estoy hace un mes y medio y peor antes. Antes aunque sea me puteaban, ahora ni eso", respondió Locho.

Militta le sugirió hacer otras actividades que lo despejen del mal momento, pero para él no fue buena idea. "¿Qué hago, dibujitos? No puedo hacer nada. Caminé 300 veces todo. Le hablé a todos los pájaros", indicó.