Participante le robó a Alfa en Gran Hermano: "A la bosta"

Un participante de Gran Hermano le robó algunas pertenencias a Walter "Alfa" Santiago. El video del polémico momento que se vio en el reality de Telefe.

Gran Hermano sigue dando que hablar por las situaciones escandalosas que suceden en la casa. En la previa de la gala de eliminación del pasado domingo 4 de diciembre, en Telefe se vio que uno de los participantes le robó varias pertenencias a Walter "Alfa" Santiago y se desató la polémica.

Horas antes de que comenzara el programa que conduce Santiago del Moro, en la transmisión de Pluto TV se pudo ver a Agustín "Frodo" Guardis revisando y robando diversos objetos de la valija y la mesa de luz de "Alfa", que había empacado debido a que estaba nominado.

"Solución spray, no sé qué es esto. Se lo saco a la bosta...", sostuvo Agustín, mientras revisaba lo que había en uno de los cajones. "¿Y qué más?", le consultó Thiago Medina, quien fue cómplice y apoyó el accionar de su colega. Sin embargo, el único que trató de frenar el hurto fue Marcos Ginocchio, que desde la cama le exclamó: "Primo, no hagan cagada, por favor...".

Agustín "Frodo" Guardis le robó pertenencias a Alfa en Gran Hermano.

Lo cierto es que, hasta el momento, "Alfa" no se dio cuenta de que Agustín, participante con el que se lleva mal desde hace varios días en la casa de GH, le robó sus pertenencias.

Los repudiables dichos de Agustín sobre Lali Espósito en Gran Hermano

Agustín, participante de Gran Hermano, fue repudiado en las redes sociales tras sus desagradables dichos sobre Lali Espósito, una de las artistas jóvenes más queridas del país. "Frodo", como lo apodaron los televidentes, pasó de ser amado y tener altas chances de ganar a ser uno de los más odiados de la casa. Meterse con Lali fue la gota que rebalsó el vaso y miles de usuarios apuntaron en su contra.

Resulta que dentro de poco, entrarán nuevos personajes a la casa de Gran Hermano. Esto tiene a todos los integrantes especulando de quiénes se tratará, y durante una conversación con Thiago y Alexis "El Conejo", Agustín insinuó que abusaría sexualmente de Lali.

"Uh, ¿viene Lali y sabés qué? Le hago levantar el dedo aunque no quiera", dijo "Frodo". En Gran Hermano, los participantes están obligados a levantar el pulgar hacia arriba para dar la señal de consentimiento antes de tener relaciones sexuales, por lo cual, Agustín dejó en claro que obligaría a la cantante a tener sexo con él.

Esta no es la primera vez que Agustín habla así de una mujer. Días atrás, se había vuelto viral por sus dichos sobre Julieta Poggio. "Che, qué buena que está esta piba, loco. Ayer se puso a hacer esas piruetas acá, boludo. Dios mío, qué ganas de agarrarla así, boludo. Debe ser muy buena en lo que hace. Pero debe ser una guarra, boludo", le dijo a "El Conejo".

Y aseguró que en cualquier momento iba a encararla y que si ella lo llegara a rechazar, la votaría para que se vaya. "La encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así. Y sino, no pasa nada, total, la mando a placa y a la mierda".