Participante de GH rompió el aislamiento y Pluto TV cortó la transmisión: "Lo vi"

El participante en cuestión tuvo uno de sus peores días por un problema familiar revelado tras el grito de una persona de afuera. De qué se trata.

Thiago Medina es el participante que preocupó a todos en Gran Hermano tras recibir una inesperada noticia vinculada a su familia. Se trata de la detención de su padre ocurrida semanas atrás, hecho que, lógicamente, desconocía por estar desconectado del afuera pero que se enteró por el grito de una persona, motivo por el cual Pluto TV frenó la transmisión en vivo y mandó a la pausa.

El primero en filtrar esta información fue el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, y luego, se observó que Daniela habló con Julieta y Marcos sobre la situación de Thiago. "Le agarra bajón por momentos, pero está mejor", reveló la pareja del joven en Gran Hermano.

"Si no le contaron fue porque no era nada grave", agregó Daniela. "¿Pasarán en la tele todo lo que pasó", preguntó Julieta. "Y sí. Me puso en shock el simple hecho de la dimensión, todos los canales, noticiaron re famosos, con el titular a nombre de él", enfatizó.

Frente a este relato, Julieta le paró el carro y le dijo: "Pará ¿por qué sabes todo eso?". "Porque lo vi", indicó, cuando justo Pluto TV cortó la transmisión, por lo que no se supo cómo Daniela pudo saber tantos detalles de la situación judicial del padre de Thiago.

Thiago destrozó a Daniela en Gran Hermano y reveló lo que nadie esperaba

Thiago y Daniela suman una nueva pelea en la casa de Gran Hermano, luego de que estos últimos días se hayan mostrado muy acaramelados. Después de varias discusiones entre ellos, el joven de 19 años mantuvo una charla íntima con parte de los integrantes del reality show de Telefe para referirse a su novia de una forma muy contundente.

Maxi, Alexis "El Conejo" y Marcos escucharon atentamente el relato de Thiago, quien se mostró fastidioso por la situación con Daniela. "Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo", expresó el participante oriundo de González Catán.

"Entramos como participantes y salimos como psicólogos, boludo", le dijo Alexis. Sin embargo, poco le importó el comentario de su compañero ya que reveló qué podría haber dicho al ingresar al reality show.

"Tendría que haber entrado diciendo que era gay", lanzó frente a la sorpresiva reacción de Maxi, Marcos y "El Conejo". Esta situación generó un gran enojo en los fanáticos de Gran Hermano, quienes se expresaron en las redes sociales en rechazo a las palabras que usó para referirse a Daniela.