Papelón en TN por el grave error con un invitado y lo que dijo Diego Sehinkman al aire: "Nunca me pasó"

Papelón en TN: dejaron pedaleando al aire a Diego Sehinkman.

El conductor de TN Diego Sehinkman pasó un acalorado momento al aire cuando confundió a un invitado y generó un desequilibrio absoluto en su noticiero, logrando un papelón que rápidamente escaló a las redes sociales. El momento que el periodista no se veía venir y la reacción de su invitado, quien descolocó a todos en el estudio.

La situación embarazosa se desató cuando Diego Sehinkman se disponía a presentar a un invitado para hablar de las internas en los partidos políticos argentinos. "Está Ernesto Calvo, que es analista político. Hola Ernesto, ¿cómo estás?", anunció sin esperarse la reacción que daría vuelta todo el eje de la entrevista. “No, soy químico. Ustedes me confunden con mi sosías, Ernesto Federico”, lanzó el invitado, muy divertido por el error que cometió TN.

“¿Y entonces cómo es tu verdadero nombre?”, le preguntó confundido Diego Sehinkman, sin poder acreditar el error de su producción. “Ernesto Julio Calvo”, sostuvo el hombre. Diego Sehinkman trató de salvar el momento con algo de humor y aún sorprendido alcanzó a decir: “Es hermoso lo que está pasando en vivo, es interesante. ¿Vos no sos analista político? ¿Me estás jodiendo?”. “No. Se llama Ernesto Federico y yo me llamo Ernesto Julio. A veces nos confunden. Él es profesor en Maryland, en Estados Unidos”, le retrucó el hombre, aportándole detalles sobre el invitado que TN quería pero no consiguió.

La dura broma al aire que recibió Diego Sehinkman por su burrada

La periodista Luciana Vázquez buscó tomar las riendas de la entrevista fallida y le preguntó al químico: “¿De qué estaría bueno charlar contigo?”. “Litio. Yo solo hablo de lo que entiendo”, sostuvo Ernesto Julio Calvo. “Es espectacular esto. En un rato vamos a hablar de si el litio nos va a salvar. Tal vez podrìás simular ser el analista político. Esto es tele, podés meterte en todo, ¿te parece?”, sostuvo Diego Sehinkman, sin más palabras ante la bizarra situación que atravesó al aire de su noticiero en TN.

Sobre el final de la accidentada nota, Diego Sehinkman reflexionó ante las cámaras y le comunicó a su audiencia: “Esto nunca me pasó en estos largos años al aire, pero es simpático. Fíjense ustedes cómo, esperando a un invitado, viene otro invitado y también es interesante”. Con ironía y sin perder el buen humor, su invitado le hizo una afilada broma: “Me dijo Ernesto Federico que no consigue avión para venir, sino venía”.