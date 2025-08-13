Entradas Ojos Locos en el Teatro Vorterix 2025: precios y fecha de cuándo toca

Ojos Locos se presenta en el Teatro Vorterix.

Ojos Locos se presenta para celebrar a lo grande los 20 años del lanzamiento de su álbum Guerra de Nada, lanzada en 2005 por la banda nacida en Villa Real, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde sus letras y música, propuso siempre la búsqueda de la canción como medio de expresión y lugar de pertenencia, lo que la posiciona como una banda con una impronta muy propia.

Desde los comienzos de la banda por el 2002 recorrió el circuito de bares under y las mejores salas y teatros de Capital y Gran Buenos Aires. A lo largo de los años también se presentó en las principales ciudades del interior del país. El recinto que los recibirá será ni más ni menos que el Teatro Vorterix, un espacio que ya ha recibido a otros grandes grupos a lo largo de su existencia.

Cuándo toca Ojos Locos en el Teatro Vorterix 2025 y por dónde sacar entradas

Ojos Locos sacó hace 20 años su álbum debut.

Ojos Locos tocará el próximo sábado 27 de septiembre en Teatro Vorterix, ubicado en Lacroze 3455, CABA. Las entradas están disponibles por la página de allaccess.com.ar. Será un gran momento de celebración para la agrupación, que se inició en Capital Federal, a mediados del 2001. Debutaron como Ojos Locos en Montana bar, el 7 de junio del 2002, con su primera formación que contaba en ese entonces con Patito en batería, Pingüino en bajo, Juan y Goly en guitarra y Martínez en voz. Y con trece temas propios.

A lo largo de su carrera, el festival federal Cosquín Rock los ha recibido en su escenario en más de 10 oportunidades. Además, han tenido el honor de compartir escenario y grabaciones en estudio con amigos, como Mimi Maura, Skay Beilinson, Alejandro Balbis, Hugo Lobo, Chango Spasiuk, Xeito Novo, Patan Vidal, Sergio Colombo, Martino Gesualdi y el Bocha Sokol, entre muchos otros.

Precios para entradas para Ojos Locos en el Teatro Vorterix 2025

Entrada General: $30.000.

Integrantes de la banda Ojos Locos