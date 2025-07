Llegaron los memes de julio: estos son los mejores y lo que opina Julio Iglesias

Memes de Julio Iglesias

Ya es 1° de julio y lo memes de Julio Iglesias no tardaron en inundar las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook, entre otras, donde hay imágenes con todo tipo de ideas para darle la bienvenida al séptimo mes del 2025. Estos son los mejores memes. ¿Qué piensa el artista español sobre el fenómeno viral?

Como todos los años, Julio Iglesias se apoderó de las redes sociales en lo que se trata de un fenómeno viral que no muchos recuerdan cuándo comenzó ni por qué. Lo cierto es que la simpatía y la originalidad con la que se realizan todo tipo de memes despierta muchas reacciones y hasta el mismo cantante opinó sobre este tema.

Qué piensa Julio Iglesias sobre los memes

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", expresó Julio Iglesias en una entrevista brindada a Hola en 2015. "No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", agregó.

Los mejores memes de Julio Iglesias