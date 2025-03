Se revelaron estremecedores detalles del drama de salud de Julio Iglesias: "500 años"

Julio Iglesias atravesaría un problema de salud debido a su columna.

Julio Iglesias fue noticia en los últimos meses por complicaciones en su salud como consecuencia de un problema en su columna y, recientemente, un periodista dio a conocer detalles sobre el estado del músico. El español que puso su voz a hits como Con la Misma Piedra y Me Olvidé de Vivir tendría afecciones graves en la zona inferior de su cuerpo.

El cantante sufrió un accidente en su juventud que lo dejó paralítico durante un año y muchos relacionaban ese suceso con los actuales problemas del español, pero el periodista Carlos Herrera aseguró que no tendría que ver con eso, sino con un tumor benigno que Iglesias tendría en su columna. Se trata de un osteoblastoma que afecta en gran medida la vida cotidiana del padre del también músico Enrique Iglesias.

"El problema está en la columna, y eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De la cintura para arriba está estupendamente. De la cintura para abajo, tiene 500 años", comentó Herrera en la televisión española, sobre la delicada salud del cantante de 81 años de edad. En alusión a los osteoblastomas, afección que sufre Iglesias, el medio especializado en salud, Orphanet, informó: "Es una enfermedad neoplásica poco frecuente caracterizada por un tumor óseo osteoblástico típicamente benigno, localmente agresivo, no autolimitado, localizado, por lo general, en la columna vertebral, el húmero proximal y la cadera (aunque puede afectar a cualquier hueso)".

El mencionado sitio web señala que, en líneas generales, este problema de salud se evidencia con "dolor sordo lentamente progresivo de difícil localización que no remite al tratamiento con fármacos antiinflamatorios no esteroideos ni aspirina. En caso de afectación espinal, puede asociar síntomas neurológicos, tales como parálisis de los nervios craneales, mielopatía, neuralgia, radiculopatía o paraparesia". Y cierra: "El estudio de imagen revela una lesión lítica, blástica o mixta con un nido radiolúcido (> 2 cm) asociado a hueso esclerótico reactivo".

El problema de salud de la actriz Adriana Salgueiro

"Hola! ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy compartiendo todo con ustedes, lo bueno, lo malo y en realidad lo quería hacer por tres razones. La primera es porque me gusta compartir absolutamente todo con ustedes. La segunda, para agradecer porque acabo de operarme de un carcinoma que tenía en la nariz en el Hospital Británico, donde me atendió la doctora Nati, que es una genia", comenzó la modelo. Y siguió: "La tercera idea era concientizar a la gente con el tema del cuidado del sol, porque yo hace 20 años que no tomo sol y me siguen saliendo estas cosas. Por suerte salió todo muy bien. Me lo hicieron con una cirugía especial que tiene que ver con la cara. Y bueno, como digo yo, es una cosa menos que me tenía un poco preocupada. Acá estoy, vamos para adelante todavía".

Isabel Macedo habló de su drama de salud

En diciembre pasado, Macedo se pronunció en sus redes sociales sobre el descubrimiento médico que tuvo tras un estudio: "No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy. Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada, que era sólo un golpe, y tengo tres fracturas en la nariz", comenzó su descargo la celebridad. Y agregó: "¡Lo que yo lloré! No era que quisiera llorar pero se me caían las lágrimas de la impotencia de no haber sabido en el momento. Igual ya está, ahora ya pasó. Tengo que pensar para adelante ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso".