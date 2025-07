Paula Bernini se accidentó en pleno vivo de TN al caerse de espaldas al piso: el video

Paula Bernini se cayó en pleno vivo de TN y se golpeó la espalda.

Paula Bernini es una de las nuevas figuras de TN, después de pasar a la conducción tras años en móviles de calle. A pesar de esto, recientemente la periodista estuvo como cronista una vez más y en ese contexto protagonizó un blooper al patinarse y caerse de espaldas al piso.

La conductora de TN estaba en Junín de los Andes cruzando un puente cuya superficie estaba cubierta de agua. En un momento, se resbaló y no pudo mantener el equilibrio. Paula Bernini venía alertando en su recorrido que el piso estaba mojado y, a pesar de eso, se cayó en plena transmisión en vivo.

"Este puente es traicionero. Ya me pasó la otra vez que me caí, así que voy a bajar con mucho cuidado porque la helada es tal acá a la noche, que este puente resbala. Y resbala mucho. Cuando me subí todos 'decían cuidado Paula, cuidado Paula'. Así que vamos a bajar con mucho cuidado", soltó y, al instante, se resbaló, lanzó un grito y cayó de espaldas al piso. "Me maté, qué golpazo. Me golpeé el culo", remató la conductora de TN.

Paula Bernini.

El duro relato de Paula Bernini tras un robo virtual

"1 de la mañana y no me puedo dormir porque no tengo buenas noticias. Vulneraron la seguridad de mi home banking. Sí, me hackearon el home banking, algo que yo no escuché nunca, porque supuestamente todo lo que es la seguridad de los bancos es efectiva", comentó Bernini. Y sumó: "En mi caja de ahorro, en pesos y en dólares, yo había depositado plata de mi papá también para poder pagar los gastos que hacíamos acá en Europa con las tarjetas. Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo, porque siempre hablamos de que te pueden hackear determinadas plataformas, determinadas redes, pero el home banking, la seguridad de un banco, no lo puedo creer. Yo me di cuenta de que algo estaba pasando con mi home banking, porque yo no me podía meter. De un momento a otro, no pude poner más mi clave de seguridad".