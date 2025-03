Pampita se hizo viral por lo que le pasó en medio de un desfile: el video que la expone

Pampita vivió un inesperado momento que se volvió viral en redes.

Pampita es una de las figuras de la televisión más emblemáticas de Argentina, ya que trabajó como jurado, conductora y participante en famosos ciclos de TV. A pesar de eso, en un reciente evento la influencer volvió a sus inicios y fue parte de un desfile de pasarela, en el que vivió un imprevisto que la dejó expuesta ante la gente.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre lo que le pasó a la expareja de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán en medio de su caminata entre el público, con un look basado en una musculosa negra básica y un pantalón de cuero en tono marrón. "Hasta cayéndose Pampita es linda", escribieron desde una cuenta de Twitter que compartió la caída de la modelo en el desfile.

Por supuesto que la exjurado de Bailando por un sueño resolvió con altura y profesionalismo la situación, después de décadas de ser un referente del mundo de la moda, y se levantó entre risas del piso. "Es Carrie cayendo en el desfile, en sex and the City. Hasta la aplauden", "La elegancia para levantarse...a mi me tenes 10' en el piso rota de la risa" y "No hicieron prueba antes quizás, esos zapatos tenían un problema" son algunos de los comentarios de los usuarios en alusión a lo que le pasó a Pampita en el desfile.

Los audios filtrados de La China Suárez contra Pampita

"Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, todo. Pero es la única persona por la que realmente siento odio", se escucha en estos audios que le habría mandando Suárez a Nara en 2018. En este marco, sumó: "Me ha hecho sufrir mucho, y me mintió. Yo no me hago la buena, ni mucho menos... pero tengo la consciencia tranquila. Es lo más malo que conocí". Además, apuntó contra la actitud de Pampita de haberse quedado con la casa del matrimonio: "Se quedó con la casa, se quedó con todo. Una genia, una genia mentirosa serial".

Pampita en lo de Susana.

Los audios viralizados filtraron más declaraciones privadas de la actriz, en las que decía: "Ella todavía no le conoce la cara a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif y cree mucho en las personas, y yo no. Y me dice que a Carolina del colegio le pidieron una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Le digo ni se te ocurra mandarle. No es una mina buena. Quiere la foto y la va a ojear porque a mi me hizo más macumba que no sé, ella y su mamá". Por último, sentenció: "La belleza no sirve de nada si sos mala. No brilla y no la quieren de verdad, se la pasa sufriendo y no le sirve de nada".

La palabra de Pampita sobre su vínculo con García Moritán

"Roberto no está intentando reconquistarme, eso es solo una fantasía que alguien quiso instalar, pero no es así. Es un tema cerrado. Ahora estamos en otro lugar y tenemos claro que seguimos siendo familia", afirmó la modelo en diálogo con El Trece.