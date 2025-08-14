Es una histórica serie de los 70 y está en el top 5 de las más vistas en Netflix Argentina

Cuál es la serie que incorporó Netflix y se transformó en una de las más vistas de Argentina.

Netflix es una de las plataformas más utilizadas con millones de usuarios y hace unos días, anunció la incorporación de una de las series históricas de los 70 que trascendió fronteras y generaciones. Tras su estreno, se convirtió en una de las más vistas de Argentina ubicándose en el puesto 5.

Las plataformas de series y películas suelen tener estrenos de manera frecuente, ya sea de producciones nuevas o reversionar otras más antiguas. En este caso, lo que hizo Netflix fue apadrinar a una de las históricas: El Chavo del 8. Protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, está disponible desde el lunes 11 de agosto y ya batió un récord.

De acuerdo al sitio web Flix Patrol, que elabora rankings semanales del contenido más visto en diversas plataformas de streaming, el balance del estreno de El Chavo del 8 es positivo: está en el top 5 de las más vistas del país ubicándose en el puesto 5, mientras que por delante de ella se encuentran Community Squad, Untamed, Unspekeable Sins y Wednesday, esta última ubicándose en el primer puesto.

Por otra parte, la página también hizo una evaluación sobre las películas más vistas en Argentina. En primer lugar está My Oxford Year y le siguen KPop Demon Hunters, Bullet Train, Gladiador 2 y Next. Cabe resaltar que en el país, Netflix ocupa el primer puesto entre las plataformas de streaming, aunque enfrenta una competencia cada vez más reñida con Prime Video y Disney Plus, que están pisándole los talones.

Este es el ranking que armó el sitio web Flix Patrol.

Precio de Netflix en agosto 2025: cuánto sale

Plan Básico

Precio: $11.590

Resolución estándar (720p): Ideal para dispositivos móviles y pantallas más pequeñas.

Un dispositivo a la vez: Solo una persona puede ver Netflix al mismo tiempo.

Sin descargas: El contenido no se puede descargar para verlo sin conexión.

Estándar

Precio: $19.318

Dos dispositivos a la vez: Puedes compartir tu cuenta con un familiar o amigo.

Resolución Full HD (1080p): Una calidad de imagen más nítida para una experiencia de visualización más inmersiva.

Descargas en dos dispositivos: Descarga tus series y películas favoritas para verlas sin conexión.

Premium