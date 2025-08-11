¿Cuáles son las series mejor valoradas de Netflix?

Cuáles son las mejores series.

Una de las plataformas más populares de la Argentina es Netflix por la gran cantidad de usuarios que mes tras otro pagan la suscripción para acceder a su extenso catálogo de películas y series. Estas últimas son las mejores valoradas, y un curioso ranking expone las cinco que toda persona debe darle una oportunidad al menos porque se tratan de historias originales.

En relación con las demás plataformas, la diversidad de títulos que ofrece la N roja genera que sean muchos los que decidan inclinarse por su servicio y pagar uno de los tres planes que se encuentran disponibles. Hay producciones originales que no se encuentran disponibles en ninguna parte y obras que van rotando de empresa de acuerdo con la duración de los derechos de distribución. Esto último obliga a que el usuario no deba perder el tiempo y comenzar a mirar cuanto antes.

Cuáles son las mejores series.

"Ok empecé a ver Breaking Bad", escribió Valentolog, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Mientras que otro en la caja de los comentarios le hizo una observación que fue considerada como de mala intención porque le contó todo lo que sucede en el final de la hombre. "Muere Walter White, Muere Hank y Jesse se escapa a Alaska", señaló Elcapodeloeste_. Esto abrió un debate más que interesante sobre si se trata de un spolier o no.

"No es spoiler, salió hace años. Problema de él si decidió vivir tanto tiempo sin ver semejante obra maestra", le respondió una mujer. "La serie salió hace 80 años, spoiler es cuando es algo reciente", agregó un hombre. "Por eso nunca hay que decir que series estás viendo", recomendó un tercero. "No solo le arruinó la serie, sino también la película", comentó un acuerdo en referencia a El Camino que continúa y profundiza sobre lo que la serie mostró.

¿Cuáles son las mejores series disponibles en Netflix?

Lo primero a señalar es que depende bastante de quién lleve a cabo el ranking y de los puntajes que entregue al momento de realizar una clasificación. Por ejemplo, para los usuarios de IMBD, las cinco series mejor valoradas de Netflix son Nuestro Planeta, El último baile, Así nos ven, Black Mirror y Narcos. Las mencionadas tiene un puntaje mínimo de 8.7 sobre 10 y muestran una cantidad de reseñas base que son de 500 mil.

Por otro lado, los usuarios registrados en Filmaffinity entienden que las mejores series disponibles en la plata forma son Breaking Bad, Fullmetal Alchemist, Frieren, Arcane y Black Miror. La última se encuentra puntuada con un 8.2, mientras que la primera quedó valorada en 8.8. Algo que muchos no considerarán porque se trata de una elección subjetiva y puede que dejen a los animé fuera del listado, debido a que apuntan a la participación de actores de carne y hueso en la pantalla.

Precio de Netflix en agosto de 2025: cuánto cuesta cada plan

A partir de agosto, Netflix realizó un incremento en sus tarifas con el fin de asegurar la presencia de productos de calidad a cada uno de sus suscriptores. Es por ello que los diversos planes disponibles aumentarán, y también se percibirá una incremento en lo que respecta a la opción de miembros extra.

Planes y precios de Netflix en agosto 2025

Plan Básico – $11.590

Los títulos se reproducen en 720p y solo es posible ver en un dispositivo a la vez.

No incluye descargas para ver contenido sin conexión.

Plan Estándar – $19.318

Los títulos se reproducen en 1080p y es posible tener dos dispositivos conectados al mismo tiempo.

Descargas disponibles en dos dispositivos.

Plan Premium – $25.758