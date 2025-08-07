Cuál es la app para ver series y películas gratis que supera a Magis TV, la plataforma peligrosa e ilegal.

En el contexto del streaming, cada vez más usuarios buscan alternativas gratuitas para ver series y películas. En ese escenario, plataformas como Magis TV ganaron popularidad por su amplio catálogo, pero también despertaron serias alarmas. Esta app fue declarada ilegal en varios países por infringir derechos de autor y poner en riesgo la seguridad digital de sus usuarios, debido a que distribuye contenido pirata y se instala mediante archivos APK fuera de tiendas oficiales. Por eso, cada vez más personas buscan reemplazos seguros.

Existe una app legal y gratuita que no solo compite con Magis TV, sino que incluso la supera en calidad, variedad y seguridad. La misma permite ver series, películas, documentales y programas de entretenimiento sin necesidad de pagar ni registrarse. Disponible en gran parte de Latinoamérica, esta app es una alternativa confiable y accesible.

Cuál es la app que supera a Magis TV

Pluto TV es una plataforma de streaming propiedad de Paramount Global que ofrece acceso gratuito y legal a un extenso catálogo de contenido audiovisual. A diferencia de Magis TV, que fue bloqueada en países como Colombia por considerarse ilegal, Pluto TV opera con licencias oficiales y se financia con anuncios, por lo que no cobra ningún tipo de suscripción.

Pluto TV es una app que supera a Magis TV en calidad y legalidad.

Además de ofrecer películas y series on demand, Pluto TV incluye canales en vivo que emulan la experiencia de la televisión tradicional. Entre los títulos más destacados del catálogo se encuentran programas como MasterChef, Wipe Out, Hell’s Kitchen, Minuto para Ganar, Shark Tank México y Desafío Súper Humanos. También cuenta con contenido de anime, telenovelas, deportes, estilo de vida y realities.

Otra ventaja frente a Magis TV es que Pluto TV está disponible en tiendas oficiales como Google Play y App Store, lo que garantiza una instalación segura y libre de malware, además de proteger la privacidad del usuario.

Cómo funciona Pluto TV y cómo crear una cuenta

Una de las mayores fortalezas de Pluto TV es su facilidad de uso. Para acceder a su contenido no es necesario registrarse: basta con ingresar al sitio web o descargar la app desde cualquier tienda oficial. Una vez dentro, el usuario puede comenzar a ver canales en vivo o elegir películas y series del catálogo on demand.

Aunque crear una cuenta en Pluto TV es completamente opcional, hacerlo permite acceder a funcionalidades adicionales como guardar favoritos y retomar reproducción desde donde se dejó. El proceso es simple: