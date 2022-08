Papelón de Feinmann: una dirigente de derecha expuso sus mentiras en vivo

Eduardo Feinmann entrevistó a la escritora y exdiputada española Pilar Rahola y se llevó un duro cachetazo en vivo. El video.

Eduardo Feinmann fue ridiculizado en medio de una entrevista a Pilar Rahola, escritora, periodista y exdiputada de España, en su programa emitido por La Nación Más. El debate estuvo puesto en el expolítico también español, Pablo Iglesias, quien se reunió con Cristina, y luego de realizar algunas preguntas tendenciosas, sufrió un duro revés y quedó expuesto al aire.

A través de las redes, se publicó un fragmento del programa que conduce Eduardo Feinmann por La Nación Más. En esa edición, fue invitada la exdirigente de la derecha española Pilar Rahoa en el marco del encuentro entre su coterráneo Pablo Iglesias y Cristina Kirchner. Con el objetivo de distorsionar el contexto de ambos políticos, Feinmann lanzó algunas preguntas que en vez de dejarlo bien parado, sucedió todo lo contrario.

"Creo que a Iglesias le encontraron una propiedad millonaria también ¿no?", consultó el periodista. "Bueno, en eso sí que hubo una guerra sucia, yo no puedo de ninguna manera avalar lo que fue claramente una guerra en su contra porque realmente corrupción no se le ha visto en ningún caso", explicó Rahoa, mientras Feinmann trataba de hablar arriba de ella asintiendo.

Luego procedió a hablar del libro de Iglesias Medios y Cloacas, motivo por el cual preguntó: "¿Lo conocés? ¿Lo leíste?". Allí, la escritora aseguró no haber consumido el libro porque "no acostumbró a leer a Pablo Iglesias, me lo ahorro porque uno tiene su salud y es complicada. Pero es evidente que tanto en Argentina como en España hay cloacas muy serias".

"No te perdés de nada, me imagino. Viniendo de Pablo Iglesias no te perdés de nada", interrumpió el conductor de La Nación Más cortando una vez más el relato de Rahoa. El último escalón del papelón televisivo estuvo vinculado al lawfare que "quieren instalar a nivel global los países del foro de San Pablo y los personajes nefastos como Iglesias".

Aunque se esperaba otra cosa, el relato de la española lo descolocó. "Yo creo que sí existe el lawfare y que es cierto que en algunos momentos lo regímenes lo utilizan para la persecución política", sostuvo frente a la cara de desilusión de Feinmann, quien protagonizó un momento insólito en vivo que se volvió viral en las redes.

Un periodista de TN justificó la represión en la casa de Cristina Kirchner

Un periodista de TN justificó la represión a los manifestantes presentes en la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta. Durante la tarde de este sábado, cuando la Policía de la Ciudad atacó a las personas que apoyan a la vicepresidenta, el panelista opinó sobre la tarea de los efectivos. Estos últimos lastimaron a varias personas utilizando camiones hidrantes, gases lacrimógenos y bastones.

Se trata de Adrián Ventura, quien en la mencionada señal televisiva defendió a los policías por su accionar. Los manifestantes expresan su descontento con los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes pidieron 12 años de cárcel en la causa de la Obra Pública y la proscripción perpetua de CFK para ocupar cargos públicos. Tras esta violenta represión, hubo varios heridos y también detenidos.

"Vos fijate que con las imágenes, lo que dice la oposición que los acusa de violentos a los manifestantes, le están dando la razón a la oposición. Porque los manifestantes hacen bien en manifestar pero tienen que hacerlo con calma, con tranquilidad. Pero utilizan palabras violentas y tiran un vallado de la policía. Entonces lo que tenés es la confrontación entre el orden que te propone Larreta y la violencia que te propone un sector del Cristinismo del otro lado", lanzó en un principio Adrián Ventura.

Por otro lado, el mencionado periodista de TN agregó: "Estas imágenes no ayudan a nadie. A Cristina la victimizan todavía más. Porque mañana las va a utilizar para decir 'Ven cómo reprimen. Los manifestantes me vienen a apoyar y los reprimen'. Y la verdad que no es una represión".Esto, además se suma al diálogo que se llevó a cabo durante la transmisión de los hechos en LN+, en donde los periodistas hablaron de turbas y hordas.