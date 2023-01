Pampito dijo lo que todos piensan de Fátima Florez: "Mosquita muerta"

Pampito se refirió a la escandalosa pelea que mantienen Moria Casán y Fátima Florez y no dudó en lanzar un afiladísimo dardo contra la imitadora.

La pelea de Moria Casán y Fátima Florez sigue estando entre los temas de mayor interés de los magazines y nadie quiere quedarse ajeno a la polémica que desató la actriz de Brujas, quien reconoció que no le gusta como la imita la comediante y que, como medida para disuadirla, optó por registrar su nombre como marca. Ahora fue Pampito, panelista de televisión, el que emitió una fuertísima opinión que deja mal parada a Florez: "Mosquita muerta".

En Intrusos (América TV), Florencia de la V y su equipo siguieron de cerca el conflicto entre "La One" y Fátima Florez -popular por sus imitaciones de celebridades de la farándula argentina- y cuando le llegó el turno de hablar a Pampito, el polémico panelista lanzó un atronador comentario: “Se hace la viva Fátima, me parece, me cae súper bien…pero ella juega que es la mosquita muerta y tiene problemas con todo el mundo ¡Con Gasalla tuvo problemas, con Susana, Moría! ¡Con todos tiene problemas!”.

Un reportero fue a buscar a la imitadora para preguntarle sobre el comunicado que sacó Moria y limita a quiénes pueden o no imitarla, y obtuvo una tajante respuesta, con una ácida broma en relación a Brujas, la icónica obra teatral que actualmente representa la diva: "Estoy super tranquila y relajada porque sé cual es el profesionalismo con el que interpreto a ella y a muchos más personajes. La verdad es que es una bruja Moria"

"En el escenario no la nombramos, solo decimos 'La One'. Puede ser que a ella no le guste y está en todo su derecho (...) Para mí sigue siendo un juego que, por ahí, se pasó un poquito de rosca. Está todo bien, lo respeto y si molesta a alguien retiraríamos el personaje", cerró Florez.

El fulminante comunicado de Moria Casán: "Quiero mi billetito"

"No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80", soltó sin tapujos la protagonista de la obra teatral Brujas, junto con Nora Cárpena, Thelma Biral, Graciela Dufau y María Leal. La actriz continuó con una sarcástica acotación en referencia las ganancias de Florez con su imagen: "Si hay un uso de mi nombre en un espectáculo, quiero un billetito".

Fátima Florez le respondió en vivo a Moria ya que estaba como invitada en Socios del Espectáculo cuando Rodrigo Lussich le leyó las palabras del comunicado de prensa de la diva. "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata. Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. Le puedo cambiar una letra, y ya es Moria", soltó la imitadora con humor.