Pampita y Martín Pepa ya no están juntos.

Pampita y el polista Martín Pepa pusieron fin a su vínculo después de ocho meses de relación y un periodista de El Trece dio a conocer detalles que evidenciarían cuán mal está la modelo ante esta situación. Después de la confirmación por parte de la protagonista, se supo que habría sido él quien tomó la decisión de separarse.

El periodista Gustavo Mendes reveló en El Trece que Pampita habría sido "dejada" por el polista y por ello se entiende que la conductora atraviesa un momento de angustia a nivel personal. "Están separados confirmado Pampita y Martín Pepa. Fue sorpresiva cómo comenzó la relación porque ella hacía un mes y pico se había separado de Moritán. No hay terceros en discordia, lo que sí me dijeron es que él ya está haciendo vida de soltero", comenzó el comunicador.

"Hoy Pampita está soltera, no hablé con ninguno de los dos pero sí lo confirmo. Esto terminó entre jueves y viernes por un llamado telefónico, antes de que ella viaje al sur", agregó Mendes sobre la separación de Pampita. Y sumó: "La distancia, muy complicado. Él no puede venir a la Argentina por su trabajo para un magnate en Nueva York. Y él tomó la decisión, ella no quería separarse, incluso ella proponía más viajes juntos".

El descargo de Pampita sobre su vínculo con Roberto García Moritán

"Con él hay mucha paz, cordialidad y respeto. Nos vemos todos los días porque compartimos la crianza de nuestra hija de tres años. Estoy en una etapa muy linda, conociendo a alguien. Me tomo el amor con mucha reserva, trato de proteger mi intimidad, pero tampoco oculto nada si estamos en lugares públicos", confesó Pampita tras su separación del padre de su hija menor, Ana.

En 2021, la llegada de Ana García Moritán dejó en claro la unión de las familias de Pampita y Roberto García Moritán. Ana es lsu única hija juntos y significó un paso importante en la vida de la pareja, reforzando el vínculo de la familia ensamblada que habían construido. Para Pampita, Ana es su quinta hija y para Roberto, su tercer hijo.