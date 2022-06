Pampita se quebró al recordar a Blanquita: "Está adentro mío siempre"

Carolina "Pampita" Ardohain se quebró en llanto al recordar a "Blanquita" en su reality Siendo Pampita.

“Pampita” se quebró en llanto en Siendo Pampita, su reality show, al recordar a su hija Blanca, quien falleció en 2012 por una extraña infección producida por una bacteria. En las imágenes que se filtraron del documental, aparece la modelo en el bautismo de su hija recién nacida, Ana García Moritán, junto a sus amigas, quienes le prepararon una emotiva sorpresa en honor a “Blanquita”.

Ana, la bebé que comparte con su esposo Roberto García Moritán, es la primera hija mujer que tuvo “Pampita” después de la muerte de Blanca. Si bien la conductora logró rehacer su vida y volver a ser feliz, siempre que recuerda a su hija rompe en llanto. Sus amigas la apoyaron en todo momento y le prepararon un conmovedor regalo para hacerle honor a “Blanquita”.

En una de las escenas, aparece una de las amigas más íntimas de “Pampita” dándole un regalo en el bautismo de Ana. “Este es un libro de firmas para que todos le dejen el mensaje. Obviamente, con el Sagrado Corazón de Jesús, porque hace que todos estemos presentes, siempre, siempre”, le dice la mujer a “Pampita” mientras la abraza.

Acto seguido, aparece la conductora mirando a cámara y hablando sobre el peso que “Blanquita” tiene en su vida hasta el día de hoy: “Eso es algo que está adentro mío siempre. Está presente Blanca y está presente el dolor y es algo que me va a acompañar toda la vida”. Y sobre sus amigas, “Pampita” señaló que fueron su sostén para salir adelante.

“Yo siempre les digo que me ayudaron a todo. A levantarme, a bañarme, a criar a los chicos. No iba a poder sola. Me ayudaron un montón. Por eso la emoción de que hicieron todo ese evento para Ana. Saben lo que Ana significa para mí en mi vida. Tengo tanta suerte de tenerlas en mi vida”, expresó “Pampita” entre lágrimas.

Pampita y “La China” Suárez se unieron tras el conflicto con Benjamín Vicuña

Recientemente, se supo que “La China” Suárez se peleó con su expareja Benjamín Vicuña, que rompieron todo tipo de contacto y que solo se hablan a través de sus abogados para conversar sobre sus hijos. En medio de toda esta polémica, “Pampita” se comunicó con la exestrella de Casi Ángeles para invitarla al cumpleaños de Beltrán, uno de los hijos que comparte con Vicuña.

“‘Pampita’ contactó a ‘La China’ por teléfono. Le dijo que quería que sea parte de la celebración de Beltrán y que favor estuvieran Magnolia y Amancio”, contó la panelista Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece). Aunque “La China” no pudo ir ya que tenía otro compromiso, se mostró muy agradecida por la invitación, llevó a sus hijos al cumpleaños e incluso le llevó un regalo a Beltrán.