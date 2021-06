Pampita amenazó a Tinelli con dejar Showmatch si se suma Alex Caniggia

La jurado del programa de Marcelo Tinelli por El Trece insinuó que renunciará a La Academia en el caso de que el hermano de Charlotte también participe.

La disputa mediática feroz entre Carolina "Pampita" Ardohain y los hermanos Caniggia continúa, ya que ahora la jurado amenazó con abandonar La Academia de Showmatch en el caso de que sume Alexander, que fue recientemente descalificado de MasterChef Celebrity 2 por no presentarse a uno de los ensayos, se sume al certamen de baile.

Durante la entrevista con Los Ángeles de la Mañana (LAM), por El Trece, la modelo de 43 años arrancó con un dudoso “no voy a decir nada, no voy a opinar nada”, aunque luego se refirió a los dichos del hijo del "Pájaro", quien la mandó al psicólogo y la trató de mucama porque "la herida de los cuernos no le sana".

Diego, el cronista del ciclo que lidera Ángel de Brito, le mencionó que Marcelo Tinelli había admitido que le gustaría contar con "Alex" en el certamen de baile, a lo que "Pampita" respondió de manera tajante sobre si ella también seguiría o no en el programa: “Supongo que no. No tengo necesidad de compartir ningún momento ni ningún espacio con alguien que se refiere así a las mujeres, así que supongo que no”.

Sigue la batalla entre el influencer y la modelo.

Después de haber emitido la entrevista al aire, de Brito reconoció que “no había visto la nota, la hizo Diego recién en la puerta de Pampita Online. Suponía que no le iba a iniciar acciones legales, pero le baja la cortina. Si viene, me voy. Es él o yo”.

Todo indica que la próxima semana podría haber novedades al respecto, una vez que se haga oficial la finalización de cualquier tipo de vínculo de Alexander con el reality de cocina de Telefe, la competencia directa del producto del "Cabezón" y amplio vencedor en la lucha por el rating en la televisión abierta por ahora en la Argentina.

La batalla de "Pampita" contra los hermanos Caniggia

Tras haberse cruzado en forma feroz entre ambas porque la jurado le dijo que lo estaba haciendo muy mal, la oriunda de La Pampa pareció dejar atrás las diferencias con la hermana de "Alex" por el momento: “A Charlotte le voy a seguir dando la devolución que le corresponda cada vez que baile porque es mi trabajo. Siempre que baile le voy a dar una devolución. Esa es mi relación con ella”.

Además, aseguró que no quiso faltarle el respeto ni mucho menos en el ciclo que comanda llamado Pampita Online, por Net TV: “Ni idea de lo que dice. En todo lo que piensa o en la mala intención que piensa que tuvo mi programa, está equivocada”.