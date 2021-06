Nuevo caso positivo de COVID-19 preocupa a Showmatch y a Marcelo Tinelli

Se conoció otro contagio de coronavirus en el programa La Academia que conduce el "Cabezón" por El Trece. Quién se quedará afuera del certamen de baile por algunos días.

La Academia de Showmatch sigue en plena polémica porque crecen los casos positivos de coronavirus y ahora le tocó a Ignacio "Nacho" Saraceni, la pareja de Sofía "Jujuy" Jiménez en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli todas las noches, de lunes a viernes, por la pantalla de El Trece.

Ahora, la modelo y actriz de 30 años está aislada, a la espera del resultado del estudio PCR para poder estar presente en el programa. Es que a ambos se los vio muy juntos en las últimas horas en el piso del canal e incluso ella compartió varias fotos con él en las redes sociales, por lo cual la preocupación creció tanto entre los empleados como en el entorno de ambos integrantes del ciclo.

Por lo tanto, está en duda la presencia de "Jujuy" en el duelo de la ronda de imitaciones, debido a que su actuación de Rosalía no fue bien recibida por el jurado en la primera instancia. Durante este martes, por la misma señal, el periodista Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que “el bailarín de ´Sofi´ se siente bien y tiene un reemplazo. Tuvo un poco de fiebre y dolor de espalda. Quedó aislado todo el equipo y justo mañana (miércoles) tienen que ir al duelo. Gracias a Dios no va a hacer de Rosalía, sino otra cosa que me dijeron que está buena. Pero tiene un nuevo bailarín y tuvieron que rearmar todo”.

La palabra de Sofía "Jujuy" Jiménez luego de que su bailarín diera positivo de COVID

Allí mismo, ella detalló: “Estoy esperando que el resultado de hoy sea negativo para poder defender el duelo. Estoy ensayando por Zoom, es rarísimo... Si el test me da negativo, hoy voy a conocer al nuevo bailarín, Facundo Giordano. Pero si me da positivo no sé lo que pasará”, reconoció la expareja del comunicador Guillermo "Pelado" López y del tenista Juan Martín del Potro.

"Nacho" Saraceni habló luego de haberse contagiado de coronavirus

En el mismo producto liderado por de Brito, él declaró que “por suerte estoy bien, no me pegó muy fuerte así que estoy bastante agradecido. Tengo apenas un poco de dolor corporal todavía, pero desde el viernes que no tengo fiebre. La tuve un día solo”.

“La primera noche me quedé pensando mucho en ´Sofi´ porque bailamos pegados en el trabajo, en que teníamos el duelo... La pasé mal porque me quedé maquinando todo el tiempo. No me llegué a asustar”, completó el bailarín a pura sinceridad en LAM.