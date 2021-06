El futuro de Alex Caniggia tras su salida de MasterChef: "¿Cómo me ven en lo de Tinelli?"

Tras su salida del reality de Telefe, el mediático deslizó que podría formar parte del programa de Marcelo Tinelli.

Después de tanta espera, este domingo salió al aire el programa de Masterchef Celebrity con el que se especuló sobre el origen de la salida de Alex Caniggia del certamen de cocina más famoso de la TV. Si bien en Telefe aclararon que quedaba eliminado por no haberse presentado en la gala de eliminación, el mediático aseguró que él renunció y aprovechó para chicanear en sus redes sobre su posible participación en La Academia de Showmatch.

Si bien se rumoreaba que el mediático había renunciado, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis decidieron al aire dejarlo fuera del reality de cocina por no haberse presentado en una instancia tan importante como las semifinales del programa más visto de la TV argentina. Pero en un streaming en su cuenta de Twitch, el mediático aseguró que renunció al certamen y dejó entrever sus intenciones de pasarse a la competencia directa, el programa de Marcelo Tinelli.

“Gente, ¿me ven en lo de Tinelli o no? ¿Me ven en lo de ‘Marcelen’? ¿Qué dicen? ¿Activo?”, le preguntó a sus seguidores en vivo, dando a entender que los llamados desde LaFlia para convocarlo al reality en el que también participa su hermana, Charlotte Caniggia, ya estuvieron llegando. Pero, para su sorpresa, sus seguidores le plantearon que no lo veían en el programa de El Trece.

Fiel a su estilo irreverente y anárquico, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis no atendió la sugerencia de su audiencia y, mientras bailaba y cantaba de manera eufórica frente a la cámara, insistió: “¿Cómo que no me ven en lo de Tinelli? ¿No me ven tirando los pasos prohibidos del Chela?”. Para no dejar nada librado a la imaginación, completó, tras lanzar un vergonzoso eructo: "¡Tomá! Para los ‘barats’!".

¿Qué dijo Charlotte Caniggia sobre la supuesta llegada de Alex a El Trece?

Tras la salida de Alex Caniggia del reality de Telefe, su hermana Charlotte aclaró que “él renunció, no fue descalificado por lo que yo sé. Se fue porque quería irse, decidió no estar más, estuvo muchos meses”, en diálogo con Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas en El Nueve. “Renunció porque... como que se cansó un poco creo. Pero quedó todo bien con la producción y no hay ningún problema”, agregó.

Ante la insistencia de los conductores por el futuro del mediático, su hermana aclaró que le "encantaría" que su hermano la acompañe en La Academia. "Pero él no puede porque tiene contrato con otro canal", definió. "Voy a traer a mi hermano, a mis amigas, a mi perrito, voy a traer gente…a mi novio no, porque no quiere”, bromeó sobre la posibilidad de que Alex sí pueda asistir, pero como espectador.