La morocha no dejó dudas con relación a la ruptura.

Luego de bastante tiempo, Sofía "Jujuy" Jiménez aclaró por qué se separó del "Pelado" Guillermo López y hasta aportó detalles al respecto al fin de la relación con el exintegrante de CQC.

“Me fui de esa historia después de haberlo intentado. Cuando estás en pareja, cuando amás mucho, entregás y das todo. Me fui en buenos términos. Es triste, pero llegué hasta acá. No me estaba haciendo bien y puse un punto final”, apuntó la modelo.

En la entrevista con Carolina Ardohain para su programa Pampita Online, por Net TV, la modelo le contestó a su colega Natalie Weber cuando le preguntó si el vínculo con el periodista había culminado mal: “Tampoco iba a ser mi amigo, es un ex. Era raro... No sé cómo lo habrá vivido él, pero nunca más hablamos”.

Aunque también terminó con el tenista Juan Martín del Potro en 2020 en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, "Jujuy" diferenció una situación de la otra: “Creo que tiene que ver con las personalidades o con los vínculos que tuvimos". Y expuso que "era muy chica cuando estaba con ´Guille´ y ahora de grande veo otra cosa. Así y todo, sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con él”.

La actriz y conductora de 30 años contó que, sin embargo, con "la Torre de Tandil" sí sigue en contacto porque "nos acompañamos desde otro lugar. Lo quiero mucho”. De paso, no descartó volver con él ya que “estamos vibrando en distintas frecuencias en este momento, cada uno está en un momento especial y no nos podemos acompañar desde el lugar de novios". "Es un amor especial, se transformó en algo muy lindo que está bueno y me gusta”, amplió.

La tensa relación entre Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak

El conductor que protagonizó esta semana un verdadero escándalo mediático por haberse separado después de 27 años de Verónica Soldato, con la que tuvo tres hijos, fue compañero durante poco tiempo de la jujeña en la tira Informados de todo, por América TV. Allí, según ella, no se sintió muy cómoda con él a su lado...

“Mi intención no es ensuciar a nadie porque cada uno hace su trabajo, pero fue un gran desafío acomodarme a una persona que trabajaba distinto a mí. Hubo momentos en los que no estuvo bueno”, sentenció Jiménez.