"El karma pega muy fuerte": Insólita puñalada de Pampita a Marina Calabró

La conductora de Pampita Online hizo un duro comentario sobre la situación laboral de la periodista Marina Calabró.

Si hay algo que la caracteriza a Carolina "Pampita" Ardohain, más allá de su carisma y talento, es que es una mujer con mucha memoria. Y cada vez que se cruzó a algún enemigo públicamente, no tardó en sacar a la luz conflictos del pasado. Lo mismo ocurrió en su programa, Pampita Online (Net TV) cuando la periodista Cora Debarbieri habló de uno de los temas más relevantes de los últimos días: la salida de Jorge Rial de la televisión, el fin de TV Nostra y las repercusiones que se generaron entre los miembros del ciclo. Sin dudarlo, Pampita aprovechó y lanzó un dardo filoso a Marina Calabró: "El karma pega muy fuerte".

"Salió Marina Calabró a hablar, un poco molesta con la situación. Dice que tan solo se enteraron dos horas y media antes de empezar el programa, que fue un shock muy grande para ellos porque no es solamente la finalización de un programa de televisión, sino porque pensaba que durante todo un año iba a tener este trabajo...", explicó la panelista.

Y la conductora aprovechó para recordar las críticas que Marina le había hecho a su programa. "¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada, no sé hace cuánto que estamos haciendo este programa. Mirá vos. Viste cuando escupís al cielo capaz te baja con todo”, empezó la jurado de ShowMatch: La Academia. Y enfatizó: “Que tenga cuidado por lo que anda diciendo por la vida porque el karma pega muy fuerte. Pero lo lamento, obviamente, cuando un colega se queda sin trabajo es entendible lo difícil de la situación".

Además, se refirió a los motivos que dio Jorge Rial para dar por terminado su programa y señaló que el conductor fue "súper humilde" en su despedida. “Si el programa no funciona, capaz dar un paso al costado y volver con otro formato o darle a la gente lo que quiere, me parece valido. Inclusive puede volver con la gente que se quedó sin trabajo, los puede reincorporar”, concluyó Pampita.

Marina Calabró reveló qué fue lo que habló con Rial tras conocer su decisión de terminar TV Nostra

"Le dije que me parecía una mala decisión para todos nosotros, pero sobre todo para él, que me parecía que no se estaba haciendo un bien sino todo lo contrario", contó Calabró. Y agregó con descontento: "No me contraargumentó, él ya nos había explicado sus motivos, que eran más o menos los mismos que dijo al aire, y no me discutió nada, ni me quiso convencer. Igual, hubiera sido imposible que me convenciera de lo contrario”.

"Yo soy partidaria de dar batalla, soy una convencida, pero como me dijo mi marido, esa soy yo. Evidentemente, Rial lo ve distinto. Trato de empatizar. No termino de entender sus razones... Las respeto pero bueno, no tiene mucho sentido seguir dándole vueltas a un tema que ya está cerrado", sentenció.