Polino disparó contra Alex Caniggia: "Pensó que iban a rogarle para que vuelva"

Marcelo Polino apuntó contra Alex Caniggia por su salida de MasterChef Celebrity y desmintió que el mediático haya renunciado. El periodista se lamentó que Caniggia desperdiciara de esta forma todo lo que había avanzado en el cambio de su imagen pública.

La polémica salida de Alexander Caniggia de MasterChef Celebrity 2 todavía sigue dando qué hablar. En esta ocasión fue Marcelo Polino quien se refirió a la descalificación del mediático, que todavía asegura que él se fue por propia voluntad. "Me dio tristeza que haya quedado descalificada una persona que venía bien en el certamen", se lamentó el periodista al tiempo que rechazó las palabras del mediático en referencia que no fue echado sino que él renunció.

Finalmente, el domingo pasado se supo cómo resolvieron el jurado y la producción de MasterChef Celebrity el faltazo de Alex Caniggia a la grabación de la gala de eliminación. Si bien el desafío se realizó igual, en el momento de anunciar quién quedaba afuera del certamen, los jurados anunciaron la difícil decisión que debieron tomar tras la ausencia de Caniggia: los que participaron de la gala se salvaron gracias a que el mediático fue descalificado por no presentarse al programa.

En diálogo con Intrusos, Marcelo Polino se refirió nuevamente a la salida del hijo de Claudia Paul Caniggia y Mariana Nannis: "Me dio tristeza que haya quedado descalificada una persona que venía bien en el certamen. Estaba tratando de cambiar su imagen pública y que haya desaparecido así del certamen y que sus compañeros se quedaran esperando una despedida fue raro". El "embajador" de la popular competencia fue claro a la hora de desmentir a Caniggia.

"Cuando uno renuncia se presenta en la empresa y dice ‘llegué hasta acá, no tengo más ganas, no puedo, no me gusta, no me sirve, tengo otra cosa’. Eso es renunciar", opinó el periodista. Filoso, Polino insistió en el error del mediático a la hora de analizar su importancia para el certamen: "Si es un personaje le salió mal. Creyó que el formato lo iba a ir a buscar y yo, un poco en broma y un poco en serio, decía que formato mata ego. Él dijo ‘si no voy van a venir a buscarme, van a rogarme para que vuelva’. Empezó la gala, no llegaste y arrancamos".

"Se perdió una gran oportunidad porque estaba bien visto en el certamen, venía de meses y de años muy complicados. Había cambiado la imagen pública", se lamentó Marcelo Polino sobre el controversial final de la participación de Alexander en MasterChef Celebrity, donde poco a poco se había convertido en uno de los favoritos del público. Por otra parte, ya se confirmó también que el "Emperador" se perdió la grabación de la gran final, por lo que tampoco volverá en esa instancia.