Vélez sufre por una pésima noticia de su joya en plena definición de la Liga Profesional

Sufre Vélez: un jugador ckave se lesionó gravemente y se pierde la definición de la Liga Profesional de Fútbol y la final de Copa Argentina.

Mientras en Vélez Sarsfield se viven momentos de ilusión, en las últimas horas llegó una pésima noticia. Thiago Fernández, la joya que irrumíó en 2024, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año y parte del 2025.

El pasado domingo, en la victoria 1 a 0 ante Sarmiento de Junín en el estadio José Amalfitani, Thiago padeció un dura infracción desde atrás que lo obligó a dejar la cancha de manera inmediata, con evidentes problemas para caminar.

El lunes se sometió a exámenes y los mismos arrojaron la grave lesión, que lo dejará sin actividad entre seis y ocho meses. Significa una baja sensible para el "Fortín", ya que Fernández se transformó en un jugador clave para el ataque del equipo de Gustavo Quinteros.

Con la cabeza puesta en la final de Copa Argentina y líder en le torneo local a falta de dos fechas, quien seimpone como reemplazo del mediapunta de 20 años es Matías Pellegrini, que incluso fue titular ante Boca Juniors en lugar de Thiago, el pasado miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la semifinal de la Copa Argentina.

El comunicado de Vélez Sarsfield sobre Thiago Fernández

El calendario de Vélez Sarsfield

Liga Profesional de Fútbol Fecha 26°: Unión vs. Vélez: sábado 7/12

Final Copa ArgentinaVélez vs. Central Córdoba: miércoles 11/12

Liga Profesional de Fútbol Fecha 27°: Vélez vs. Huracán: a definirse

Cappa reapareció de cara a la nueva definición entre Vélez y Huracán: "Ganar legamente"

La Liga Profesional de Fútbol entra en una recta final apasionante y Ángel Cappa, reconocido hincha y exentrenador de Huracán, analizó la posible definición entre el club de sus amores y Vélez, puntero del torneo, con un fuerte mensaje. Además, trazó un paralelismo con el recordado partido del 2009, que con polémica se llevó el "Fortín".

“Si el torneo se define en la última fecha con Vélez no sería una revancha, ya pasó aquello. Esto es 15 años después, no tiene nada que ver. Me gustaría que Huracán sea campeón antes que eso”, comenzó diciendo "Angelito", en una entrevista con DSports Radio (FM 103.1), sobre la chance de que exista otra definición en la última fecha como ocurrió en el Clausura 2009, en el que los de Liniers se consagraron campeones luego de varios errores del árbitro Gabriel Brazenas, incluida una falta no cobrada que terminó en el gol de Maximiliano Moralez que definió el certamen.

En el mismo sentido, el ex-DT, de 78 años, agregó sobre el mismo tema, que 16 años después aún da que hablar: "Si hubiera sido una derrota con un equipo que se lo merecía, sí. Vélez jugaba muy bien al fútbol y podía ganar legamente, pero no fue así. Si te roban, el dolor dura mucho más". Cappa, que se retiró de la actividad profesional, dejó en claro que es una situación totalmente distinta a la de aquel año, que no tiene sentido comparar y remarcó su deseo: "Esperemos que, si se repite, sea al revés. La herida no sanó nunca".