Nunca se vio algo así: Pergolini ridiculizó a Bullrich en vivo con un video humillante

El conductor televisivo Mario Pergolini humilló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un video que la ridiculizó. Qué dijo Pergolini en Otro Día Perdido, el programa que conduce con El Trece.

En su programa, Pergolini mostró la foto hecha con inteligencia artificial que Bullrich compartió en su cuenta de X para buscar "detectives". "No sé si vieron esto que parecía un chiste de inteligencia artificial", comenzó y siguió: "Esto que están viendo es verdad".

"Detectives ya hay, la policía. Ahora tendríamos una organización como el FBI pero para buscar todo", continuó el conductor quien, antes de mostrar el video hecho con inteligencia artificial, anticipó: "Dio un paso más y nosotros tenemos un adelanto de cómo va a ser la convocatoria en video".

El video humillante de Pergolini sobre Bullrich

Luego, se pasó un video hecho con inteligencia artificial en el que se la veía a Bullrich en distintas situaciones. "Muchas aventuras hay en Patolandia, donde hay chicos malos y también los buenos", narró el video, que prosiguió con unas palabras editadas de la ministra de Seguridad: "Atención recluta. ¿Querés dejar de bailar y empezar a servir a la Patria? ¿Querés aprender el arte del camuflaje y la infiltración? Convertite en un verdadero detective profesional argentino. Si sabés quién es Sherlock Holmes, Columbo o Agatha Christie, aprobaste el examen de ingreso. Si no sos zurdo ni kirchnerista, anotate. No tengas miedo, sumate a la policía argentina, aprendé el oficio, cuidá la calle y no me hagas calentar".

"Te estamos buscando, La Libertad Investiga", dijo una voz en off en el video para cerrar, antes de que Pergolini concluyera: "Perdemos toda una ministra ahora que va a ser senadora".