Nuevo round en la pelea de La China Suárez y Benjamín Vicuña: "Todo mal"

La relación entre la actriz y el actor estaría peor que nunca, según informó Rodrigo Lussich. "La China" Suárez y Benjamín Vicuña se separaron a mediados del año pasado.

Benjamín Vicuña y "La China" Suárez no estarían en un buen momento de su relación como expareja.

Benjamín Vicuña y "La China" Suárez no estarían en un buen momento de su relación como expareja.

Rodrigo Lussich dio a conocer que habría rispideces en la relación de Benjamín Vicuña y "La China" Suárez, a más de un año después de su separación. El conductor de Socios del Espectáculo ofreció detalles del vínculo entre la actriz de Abzurdah y el artista oriundo de Chile.

"Benjamín Vicuña y la China Suárez, ustedes dirá que ya está, que ya terminó. Él estuvo de novio con la chica que cortó hace poco (Eli Sulichín) y ella está muy enamorada de Rusherking pero los daños colaterales de esta guerra sorda que ellos protagonizan", comenzó su descargo el presentador de El Trece con el histrionismo que lo caracteriza.

Lussich reveló que su panelista Luli Fernández le contó que los actores se habrían bloqueado en WhatsApp y que el tiempo no habría ayudado para sanar el malestar entre Vicuña y Suárez. "Lo que vamos a ver ahora es una demostración de lo mal que están las cosas entre 'la China' Suárez y Benjamín Vicuña. Ellos hicieron una serie que se llama Terapia Alternativa, que se estrenó cuando se estaban separando. La grabaron cuando ya estaba todo mal", agregó el periodista que comparte la conducción de su ciclo con Adrián Pallares.

"Ahora, esta serie tiene una nominación, entonces, Vicuña escribe un mensaje que dice: 'Feliz por la nominación por Elías de Terapia Alternativa como Mejor Actor en los Premios Cóndor de Plata'", informó Lussich sobre una reciente interna entre los actores. Y terminó: "Él agradece pero, para agradecer que la serie está nominada también se puso en una foto con Julieta Cardinali. Ella no es la protagonista de la serie, era la contrafigura de 'la China' porque hacía de su mujer. Esto es una bomba de amores y odios. La relación con 'la China' está tan mal, al punto de no reconocer el protagonismo de ella en la serie que hicieron juntos".

Benjamín Vicuña sobre el poliamor

El actor acudió como invitado al programa de Florencia Peña, quien le preguntó sobre su postura ante las relaciones poliamorosas y si tendría una. "No, soy un poquito... soy medio limitado en ese sentido. Creo que es una conversación media profunda, y acá me vas a decir que no", respondió Vicuña. Y cerró: "Tengo en algún lugar, de mi estado conservador, la creencia de que el poliamor está asociado, en una primera instancia en el amor en donde ‘vas a una fiesta, buena onda, divertite’. Es cuando estás conociendo a alguien, ese primer mes y medio en el que te estás haciendo el loquito".