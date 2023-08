Nueva complicación en la salud de Silvina Luna: "Todo empeora"

El cuadro de Silvina Luna se agravó y su familia pide oraciones.

Silvina Luna sufrió otra complicación y continúa peleando por su vida. La modelo permanece internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano debido a una insuficiencia renal, causada por la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, quien le inyectó metacrilato en los procedimientos estéticos que le realizó en el año 2011. Ahora, Luna sufrió un nuevo percance con su salud.

Según los médicos, la falla renal de Silvina sería "irreversible" y no queda más opción que esperar. "Si bien no hay información oficial, yo estoy intentando comunicarme con su hermano, que por ahora no está respondiendo. Las últimas comunicaciones oficiales fueron ‘recen por ella’ porque no hay mucho más para hacer, solo esperar”, explicó Damián Rojo en Bien de Mañana (El Trece). Ahora, se dio a conocer otro dato desalentador.

Flor de la V, conductora de Intrusos (América), se comunicó con el entorno de la modelo y aseguró que "está viviendo momentos difíciles porque está muy presente el tema de la bacteria que están combatiendo". En este sentido, señaló que "toma muchos antibióticos" y "llegó a tomar tres diferentes que le provocan mucho dolor de estómago".

A pesar de que los médicos están haciendo todo lo posible para revertir el cuadro, todo esto fue un combo explosivo para su salud. "A veces le cambian alguno y eso dificulta su alimentación. Todo empeora. Hace un paso para adelante y dos para atrás”, señaló la conductora. Por último, cerró: “Hay otras cosas que ni siquiera quiero mencionar, pero necesita nuestras oraciones, de toda la energía positiva. Tengo fe de que pueda salir adelante. Está todo su entorno preocupadísimo”.

Marixa Balli se quebró al aire al escuchar las noticias sobre la salud de Silvina Luna

Recientemente, Marixa Balli rompió en llanto al aire en LAM (América TV) al oír las devastadoras novedades sobre la salud de Silvina. “¿Qué te pasa que te veo emocionada, triste y llorando?”, le preguntó Yanina Latorre, su compañera en el programa. "No puedo hablar", respondió la "angelita", con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

"Me da mucha pena que por una cirugía, por un conchudo, una chica tan joven esté transitando esta situación. Un hermano no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor. No entiendo, ¿cómo un cirujano puede hacer esto? Alguien que elige entrar al quirófano para embellecerse, para que le cambie la vida para mejor... No entiendo a la Justicia”, se lamentó Balli.