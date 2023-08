Chau Nosotros a la mañana: por qué Adrián Suar levantó el magazine de El Trece

Nosotros a la mañana no estará más en la pantalla de El Trece en medio de la llegada de Fabián Doman como conductor definitivo. Los motivos de la decisión de Adrián Suar.

El Trece está alerta por algunas bajas inesperadas para esta segunda parte del año, entre ellas, la de Nosotros a la mañana. El magazine matutino que iba a ser conducido por Fabián Doman de manera definitiva ya no existirá más en el canal del sol por un motivo que fue explicado horas más tarde.

Las últimas dos bajas en la grilla de programación de El Trece fueron Nosotros a la mañana y Los Desconocidos de siempre, el ciclo de entretenimiento que condujo Alex Caniggia y fue levantado por bajo rating. Por este motivo, desde la gerencia decidieron hacer una reestructuración estirando el final de Pasaplatos con Carina Zampini.

Lo que más resonó fue lo del magazine que tenía como conductor al "Pollo" Álvarez, quien fue reemplazado por "El Negro" González Oro y éste por Mariel Di Lenarda. En medio de intensas búsquedas, El Trece eligió a Fabián Doman para que sea el titular, pero fue en vano tras la baja autorizada por Adrián Suar. Sin embargo, todo tiene un porqué.

Es que el formato ya no se llamará más Nosotros a la mañana y pasará a ser Bien de mañana. No solo eso, sino que entre Doman y Suar tomaron la drástica decisión de desprenderse de varios de los panelistas que trabajaban en el programa, como es el caso de Juan Etchegoyen. "Fue un poco incómodo trabajar en esa situación de no saber si seguía o no", expresó.

Días y horarios de Bien de mañana con Fabián Doman en El Trece

De acuerdo a lo que averiguó El Destape, Bien de mañana ya tiene sus días, horarios y panel confirmado para que comience el lunes 14 de agosto: bajo la conducción de Fabián Doman, se emitirá a las 9 de la mañana y finalizará a las 10.40. Los panelistas serán Horacio Cabak, Damián Rojo, Silvia Fernández Barrio, Mauricio D’Alessandro, Mariel Di Lenarda, Pampa, Josefina Pouso, Silvina Escudero y Cinthia Fernández.

Violento robo a a una periodista de El Trece en la calle: "Cuatro golpes"

Una figura de Nosotros a la mañana habló sobre el hecho de inseguridad que vivió en su coche cuando esperaba que un semáforo se pusiera en verde. Se trata de una periodista que fue premiada en la última edición de los premios Martín Fierro, quien reveló cada detalles de lo sucedido y explicó por qué el ladrón no pudo ingresar a su coche.

"Hay que hacer la denuncia. Por suerte yo tenía un tratamiento antivandálico que en su momento me salió mucho dinero y por eso no lograron ingresar", comenzó su descargo Mariel Di Lenarda sobre lo vivido antes de llegar al canal. La periodista se quejó tras señalar que hoy en día hay que hacerse cargo de los "errores" que uno comete en relación a las posibilidades de ser robado: "Yo iba con el celular en un soporte con el GPS que desde afuera se veía".

Di Lenarda contó que frenó en una esquina para esperar que el semáforo cambiara de color, en pleno barrio de Belgrano repleto de gente, y que en un momento sintió una explosión en la ventanilla del acompañante. "Vi un casco del otro lado, querían meterse. El vidrio se astilló pero no se quebró por el tratamiento que tiene. Le dio tres o cuatro golpes y vos estás ahí adentro. Por suerte no pasó nada, más allá del susto, porque te quedás medio traumada", sostuvo.