Marixa Balli rompió en llanto en vivo por la salud de Silvina Luna: "Es muy duro"

Marixa Balli se mostró muy angustiada al aire en LAM tras conocer detalles sobre el delicado cuadro de salud de Silvina Luna.

Marixa Balli se quebró al aire en LAM (América TV) al escuchar las preocupantes actualizaciones sobre la salud de Silvina Luna, quien permanece internada desde hace meses, luchando por su vida. A raíz de la mala praxis ocasionada por el doctor Aníbal Lotocki, quien operó a Silvina en el año 2011 y le dejó secuelas de por vida, Luna volvió a empeorar y su estado actual es sumamente delicado. Marixa se conmovió profundamente al enterarse de la noticia y no pudo esconder su llanto en pleno programa.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre, su compañera de piso, notó que le pasaba algo y le preguntó: “¿Qué te pasa que te veo emocionada, triste y llorando?”. "No puedo hablar", respondió Balli, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. "Me da mucha pena que por una cirugía, por un conchudo, una chica tan joven esté transitando esta situación”, sumó, angustiada.

“Sí, es terrible”, le contestó Latorre. “Un hermano no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor. No entiendo, ¿cómo un cirujano puede hacer esto? Alguien que elige entrar al quirófano para embellecerse, para que le cambie la vida para mejor... No entiendo a la Justicia”, se lamentó la "angelita".

Y agregó que la posición del hermano de Silvina es muy difícil, ya que "él tiene que tomar una decisión determinante ante este cuadro y es muy duro”. Ante esto, Yanina le preguntó si se sentía reflejada con el hermano de Luna, ya que su hermano falleció en un accidente de tránsito años atrás. Marixa se emocionó aún más y respondió: “No tuve tiempo de tomar decisión, lo de él fue terrible. Decirle a mi mamá… Te querés matar vos, porque no podés decirlo. Es lo peor que podés llegar a decir a un padre, y más cuando hay tanta injusticia".

"Lo de Silvina es tremendo. Es una injusticia total. Entonces, cuando decís ‘la Justicia no sirve’. Todo ese dolor, lo mal que quedás, la familia… ¿Dónde queda?”, se preguntó. Por último, destacó que más allá de que perder a un familiar es "algo espantoso", con el paso del tiempo "lo recordás todos los días de tu vida".

El delicado estado de salud de Silvina Luna: "No responde"

Yanina Latorre leyó los mensajes que el hermano de Silvina Luna le mandó, dándole detalles sobre su delicado estado de salud. A pesar de que la modelo había presentado una leve mejoría, su falla multiorgánica empeoró y tuvieron que volver a intubarla porque se le llenaron los pulmones e líquido.

"Silvina no está reaccionando a los tratamientos. El estado es muy crítico y está muy débil", leyó la panelista. Según la médica Mariana Lestelle, la falla renal de Luna es irreversible y todos sus problemas "tienen que ver con la patología renal, que es la de base que ella tiene".