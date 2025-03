No va más: Antonio Laje no dudó sobre el futuro de Milei en el gobierno en plena crisis económica

Antonio Laje y un comentario contundente en medio de la crisis de Milei.

Antonio Laje es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina y en su programa emitido por LN+, realizó un análisis del gobierno de Javier Milei que despertó todo tipo de reacciones. El conductor del ciclo +Mañana habló de la crisis económica de Argentina y le dio un ultimátum al presidente. "No tengas dudas", lanzó.

En la emisión de +Mañana del jueves 27 de marzo, Antonio Laje habló en el marco del anuncio de Luis Caputo: el ministro de Economía confirmó que el préstamo del FMI a Argentina será de U$S 20.000 millones. En este sentido y luego que se de a conocer que la suba del dólar blue superó los $1300, el periodista fue contundente.

Antonio Laje conduce "+Mañana" en LN+.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Más allá de los rumores de cambios de esquema o si querés los rumores técnicos, lo que noto es un deseo gigantesco de un sector de que se devalúe. Sabemos lo que genera una devaluación. Me llama mucho la atención. Hay un deseo enorme que todo vaya mal", expresó en primera instancia. En esta misma línea, Laje recordó la entrevista que hizo a la dueña de una marca de lácteos y soltó: "¿Cuándo empiezan a bajar los precios?"

"Por otro lado, en su planteo era 'estamos caros, hay que empezar a ajustar, ver los costos' ¿Por qué no bajan? Entonces yo digo... vamos a suponer que efectivamente es tanta la presión que la Argentina termina devaluando ¿Qué creen que va a pasar?", se preguntó. Lo primero que planteó fue un escenario desolador para Javier Milei y no dudó en exponerlo al aire. "Es el comienzo del fin del gobierno, no tengas dudas. Si venís sosteniendo un esquema donde estás planteando que de ninguna manera vas a devaluar...", sostuvo el periodista, quien además agregó que para él hay sectores que "están acostumbrados a economías inflacionarias".

Crisis en TN y LN+: los canales de Milei se derrumban y crece la preocupación de los canales

TN y LN+ son dos de los canales de noticias más reconocidos de la televisión argentina y, en los últimos días, sufrieron un duro revés que causó preocupación en las autoridades. Los detalles detrás de la crisis que atraviesan las señales oficialistas del gobierno de Javier Milei.

En la jornada del lunes 24 de marzo, se llevó una nueva cobertura periodística en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde distintos canales de noticias estuvieron en la movilización concentrada en las inmediaciones del Congreso. Al final de la jornada, TN y LN+ se llevó un revés que alimentó la crisis.

C5N fue el más visto con 2,88 puntos de rating, mientras que TN quedó en segundo puesto con 2,08 y más abajo LN+, que acumuló 1,21. Estos números corresponden a la tabla general desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche y pusieron contra las cuerdas a los canales de Javier Milei.

Muy por debajo terminó A24, con 1.19; Crónica TV hizo 1.10; Canal 26 0.40; IP Noticias 0.13; y 0 puntos para CNN. Lo que argumentaron algunos televidentes fue que C5N transmitió toda la marcha del 24 de marzo al igual que Crónica. "Una cobertura que no tuvieron los demás canales", indicó una persona en redes sociales. "Claro mensaje a los que pretendieron tapar la Marcha por el 24 de Marzo", consideró otra.