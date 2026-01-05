En las últimas horas un fenómeno climatológico poco común sorprendió en la costa argentina provocando una fuerte crecida del mar. Se trata de una sudestada que afectó a Mar del Plata y a diferentes localidades del Partido de La Costa. Este fenómeno rara vez se presenta en pleno verano.

La sudestada redujo de manera drástica el sector de playa pública con la crecida del agua. La orilla avanzó sobre las carpas de los balnearios y dejó postales que logran atemorizar.

La crecida que se cargó al sector de playa pública

El sábado en Mar del Plata la jornada comenzó con una escena descomunal: el agua de las tormentas provocó la crecida del mar, que llegó hasta la línea de carpas y sombrillas. El avance, impulsado por las fuertes ráfagas que se presentaron durante la madrugada, cubrió gran parte de la arena seca y dejó a turistas y concesionarios casi sin playa.

La intensidad del fenómeno quedó en evidencia. En consecuencia, Defensa Civil desplegó recorridas preventivas para evaluar daños y riesgos. A través de su titular, Alfredo Rodríguez, la entidad contó que el monitoreo se mantuvo durante toda la mañana, con especial atención en los sectores más expuestos, por la persistencia del viento y las fuertes olas.

En el sur de la ciudad se registraron las consecuencias más severas de la sudestada. La fuerza del agua provocó allí la rotura de las estructuras de las carpas en distintos balnearios y en otros, la crecida hasta las garitas de los guardavidas.

Un fenómeno descomunal para este momento del año

Además de afectar de manera severa a la ciudad de Mar del Plata, la sudestada golpeó con fuerza a distintas localidades del Partido de La Costa. El pico máximo de la crecida se dio cerca de las 8 de la mañana del viernes, cuando el nivel del mar alcanzó los 2,40 metros, empujado por vientos del sur y sudeste con ráfagas de hasta 75 km/h.

Las localidades más afectadas fueron Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas, donde el agua avanzó sobre las playas y algunos tramos de la costa, dañando los accesos y bajadas. En menor medida se registraron daños en San Clemente, San Bernardo y Mar de Ajó y en los municipios de Villa Gesell y Pinamar.

Según registros históricos, esta sudestada fue comparable con la crecida de marzo del 2020. Habitualmente, este tipo de fenómenos es más común en otoño. En esta oportunidad, el fenómeno se vio potenciado por la coincidencia con una marea astronómica alta, asociada a la luna llena.

Este factor por sí solo no provoca crecidas extraordinarias, pero según los especialistas puede amplificar sus efectos cuando se combina con vientos intensos, oleaje sostenido y baja presión atmosférica. Hacia el mediodia del sábado, las condiciones comenzaron a mejorar gracias a la rotación del viento y la disminución del oleaje.