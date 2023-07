No cumplió una orden de Tinelli y podría quedarse fuera de América TV: quién es la figura

Una de las figuras de mayor peso en América TV podría quedarse fuera de la programación tras desobedecer una orden de Marcelo Tinelli y crear un clima de máxima tensión en los pasillos del canal.

El escándalo por la denuncia de abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo contra Jey Mammón, que detonó un desplazamiento de la figura de Telefe y su polémica reaparición en la gala de los Martín Fierro, sigue causando repercusiones entre los famosos. Y en América TV, canal que en las últimas semanas contribuyó a limpiar la imagen del mediático en recientes entrevistas de Intrusos y Secretos verdaderos, se habría desatado una feroz interna entre Marcelo Tinelli y una importante figura que lo desobedeció y eligió no ser complaciente con Mammón.

La pelea se habría originado cuando Jey Mammón visitó algunos programas de América TV para dar su versión de los hechos ante la denuncia por abuso sexual que lo sacó de La Peña de Morfi (Telefe), debido a una rumoreada "tregua" que se habría tejido entre el polémico conductor y la señal cuya gerencia artística está a cargo de Tinelli. De forma totalmente a contramano del canal, Ángel de Brito se mostró reticente a llevar al animador a LAM y ratificó su postura contra el denunciado a pesar de la demanda que recibió.

"Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie, ni para panquequearme. Pienso lo que dije. Lo ratifico, y lo voy a sostener en la justicia", pronunció De Brito en LAM iniciando los chispazos con Marcelo Tinelli. Si bien este conflicto habría escalado a un distanciamiento entre las partes, también se filtró un reciente interés de Adrián Suar por volver a convocar a Ángel a El Trece con una nueva propuesta económica.

En tanto, las repercusiones de la pelea entre las figuras llegó a la periodista Marina Calabró, quien informó sobre las internas y la posibilidad de que Ángel de Brito se vaya de la emisora. "Me da vergüenza como dejaron solo al conductor más importante del canal que les salva las papas todos los días. Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que renuncie mañana", soltó la hija de Juan Carlos Calabró en el ciclo radial Lanata sin filtro.

El tenso encuentro entre Jey Mammón y Ángel de Brito en los Martín Fierro

En la noche de los Martín Fierro algunas figuras se acercaron a saludar a Mammón y charlar con él, mientras que otras lo evitaron y cuestionaron su presencia y hasta se lo pudo ver completamente solo en la mesa de La Peña de Morfi. Muchos esperaban un cruce directo entre Jey y Ángel, pero no se pudo ver frente a las cámaras. Fue Adrián Pallares quien dio detalles de cómo fue el momento en que se cruzaron los dos enemigos públicos y resaltó: “Ángel sale y siente que lo tiene atrás, pero no terminan de cruzarse. El baño es el lugar del Martín Fierro donde te cruzás con todos. Toda la noche estás deseando no cruzarte con alguien y cuando vas al baño justo está”.