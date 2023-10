Nicole Neumann soltó una fuerte indirecta sobre su hija Indiana: "Daño"

La modelo compartió una llamativa publicación en su cuenta de Instagram. Nicole Neumann sorprendió con una frase que encaja perfecto con su conflicto con su hija Indiana.

Nicole Neumann es una modelo y conductora de televisión que comenzó su carrera en los '90, a sus 12 años, y su imagen nunca perdió peso en los medios de comunicación. Desde sus inicios, la vida privada de Nicole siempre fue un tema para la prensa y por ese motivo su conflicto con su hija mayor, Indiana, tomó relevancia mediática.

La modelo fue noticia en los últimos meses debido a su alejamiento de Indiana, quien vive con Fabián Cubero y Micaela Viciconte. El futbolista fue quien ha hablado con los medios y así se conoció que Neumann no tendría trato con la niña. Hace pocos días la mayor de las hija de Nicole cumplió sus 15 años y sorprendió la ausencia de su madre entre los invitados.

Dada esa realidad, Neumann compartió en su cuenta de Instagram una imagen con una contundente frase alusiva a las habladurías. "Muchas veces nos hacen tanto daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena. Creeme que todos tienen una versión de los hechos. Dejá que el tiempo ponga a todos en su lugar, callar es de sabios", reza la frase que subió la madre de Indiana, Allegra y Sienna.

Respecto de sus picantes frases en historias de Instagram, Nicole fue consultada en Socios del Espectáculo sobre si iban dirigidas a alguien en especial y ella dejó una interpretación abierta con su respuesta. "Al que le llega, le llega y al que no, no. También uno puede comunicar o mandar un mensaje, y el que quiere lo recibe y el que no, no", comentó la modelo.

Hace algunos días, Neumann compartió otras frases en su cuenta de Instagram, alusiva a su conflicto con Cubero y Viciconte. "Tranquila, el karma pondrá a todo el mundo en su lugar y todos los que te hicieron daño pagarán", reza una de ellas. Y otra: "Te felicito, porque a pesar de todas las cosas que te pasan, aún le echas ganas a todo, aún sonríes, aún te diviertes. Porque de eso se trata, de brillar hasta con el alma rota".

Fuertes revelaciones de la intimidad de Indiana Cubero

El diario digital Pronto publicó una serie de declaraciones de un allegado anónimo a la familia que indicó que los rumores serían ciertos. "Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada, pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15", reveló esa persona cuyo identidad es desconocida. Horas después de que esa información se esparciera por lo medios de comunicación, la propia Nicole compartió una significativa frase en su cuenta de Instagram: "O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen", rezaba el posteo compartido originalmente en inglés.

En su momento, Nicole decidió tomarse un receso laboral de Los 8 Escalones, donde trabajaba como jurado, debido a la gran exposición de su conflicto familiar.