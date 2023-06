Nicole Neumann rompió el silencio tras la denuncia de Indiana y dijo lo que todos pensaban

Después de que se volviera tendencia la denuncia de Indiana Cubero contra su madre, Nicole Neumann rompió el silencio en diálogo con Anamá Ferreira. Qué dijo la modelo.

Nicole Neumann salió a romper el silencio luego de que se hiciera pública la denuncia que le hizo su hija Indiana por violencia familiar. "¿Qué madre no tuvo problemas con hijos adolescentes?", intentó defenderla Anamá Ferreira, quien también reveló qué le dijo la modelo y ex jurado de Los 8 Escalones.

Pese a que está muy cerca de casarse con José Manuel Urcera, Nicole Neumann atraviesa semanas muy complicadas: según contó Marcela Tauro, Indiana Cubero denunció a su mamá por violencia familiar. En ese sentido, la abogada de Fabián Cubero aseguró en A la Barbarossa que hay un audio en el que quedó registrada una fuerte discusión entre la modelo y su hija.

Este miércoles en Gossip, ciclo que conduce Pilar Smith en Net TV, Anamá Ferreira deslizó una teoría con la que intentó explicar por qué se hizo pública la denuncia de Indiana. "Yo conozco a Nicole, la defiendo porque he convivido con ella mucho tiempo, Indiana ha estudiado conmigo, Nicole la ha acompañado, me ha llamado. Es muy buena madre. ¿Qué madre no tuvo problemas con hijos adolescentes?", comenzó la panelista del ciclo.

"Nicole piensa que como ella se va a casar y está muy feliz con el casamiento, del otro lado están haciendo eso para embarrarla. Es un problema adolescente, que eso tiene que solucionarlo el padre, tiene que agarrarla y charlar, no poner una abogada que vaya a hablar de esta manera en televisión", aventuró Anamá. Para cerrar, la panelista y exmodelo leyó un tajante mensaje que le envió Nicole Neumann: "Solo quieren destruirme".

Qué dijo Mica Viciconte sobre la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann

Mica Viciconte confirmó que esta denuncia existe y aseguró que "está todo judicializado", pero que "por respeto y por cuidar a algunas personas", prefiere no dar declaraciones. "Creo que hay tiempo para todo, y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro", argumentó, en diálogo con Intrusos.

"No voy a hablar absolutamente nada. Como te digo, Fabi se encarga de todo eso con los abogados, y en la Justicia, que creo que es el lugar donde se tienen que hacer los temas. Pero no, jamás opinaría nada de eso, y menos si son cosas delicadas, no me interesa entrar en esa", señaló. Por último, destacó que tiene "mucho amor por las chicas" y que tiene fe en que la Justicia va a actuar correctamente. "Así que hay que esperar. Después, no voy a dar ningún indicio ni nada, porque no es un tema que me corresponde, que no quiero hablar, que no me interesa, y es un tema que tienen que tratar las personas correspondientes, no yo", cerró.