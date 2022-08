Nicole Neumann explotó de celos por Manuel Urcera en un evento: "No se le despega"

La periodista Mariana Brey contó con lujos de detalles cómo fue el incómodo momento que Nicole Neumann vivió cuando Manuel Urcera se encontró con Soledad Solaro, su expareja.

Mariana Brey dio a conocer que Nicole Neumann y Manuel Urcera habrían vivido un incómodo momento debido al encuentro del piloto de carreras con su expareja, la modelo Soledad Solaro. La periodista aseguró que Neumann habría explotado de celos ante la reunión de su actual pareja con quien tuvo un romance en 2015.

"Justo este fin de semana se dio que se encontraron en una provincia, en San Juan. Se encontraron el hombre en cuestión con la ex y la actual estaba con él, no se le despega", comenzó su descargo Brey en Socios del Espectáculo, para generar intriga en los televidentes. "Estamos en condiciones de afirmar que quien está muerta de celos por un ex, un romance que pasó inadvertido, es la señorita Nicole Neumann, celosa de Urcera por Sole Solaro", agregó.

Brey aseguró que muy poca gente sabe que hubo una historia romántica entre Solaro y Urcera hace siete años. "Estas fotos son del año 2012, donde ellos coqueteaban. Ella trabaja en el mundo del automovilismo", añadió la periodista. Rodrigo Lussich, conductor del ciclo donde Brey trabaja como panelista, sumó: "Lo que le molestó a Nicole fue la cercanía de Urcera con Solaro en este evento de turismo carretera".

El insólito motivo por el que Manuel Urcera y Nicole Neumann tuvieron una divertida discusión en las redes

La pareja compartió un video en el que se mostraron desde la cama, cuando el deportista le hizo un planteo a su pareja por no haberle llevado el postre al cuarto.

Urcera: "Derecho a réplica".

Nicole: "Sí, porque me hacés quedar como que no te quiero traer un cafecito y yo...".

U: "Y, pero no. 'Quedar' no; se vio".

N: "Yo ya había hecho tres viajes (en alusión a sus idas y venidas del dormitorio a la cocina) y cuando me voy a meter en la camita me salís con lo del cafecito".

U: "Y, pero, tres viajes porque sos ineficiente, gordi. Si somos dos, son dos platos".

N: "No, no, no. Había 20 mil cosas".

U: "Y bueno, en el mismo viaje que fuiste podrías haber traído el postre".

N: "No, no. Yo hoy me levanté 7 y media de la mañana y te dije que iba a las carreras y que necesitaba descansar, estar tranquila. Ya hice tres viajes para la comida, un cuarto viaje para el postre".

U: "¿Cómo tres viajes?".

N: "Sí, para llevar la comida de vuelta a la cocina. Hice cuatro viajes y cuando me voy a meter a la cama me saliste con el cafecito".

U: "¿Y cómo fue tu cara?".

N: "De culo (risas)".