Nicole Neumann conoció al hijo de Cubero y dijo lo que nadie esperaba: "No"

La modelo habló por primera vez del niño que su exmarido tuvo con su pareja y sorprendió con una revelación. Nicole Neumann contó cómo conoció al hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Nicole Neumann habló sobre cómo conoció al hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte y sorprendió con una revelación al respecto. La madre de Allegra, Sienna e Indiana contó todo sobre el primogénito de su exmarido con su nueva pareja y también habló de su inminente casamiento con Manuel Urcera.

La intérprete del hit de los 90 Déjame Soñar ha demostrado tener una mala relación con el padre de sus hijas desde su separación, así como con la nueva pareja de éste. A pesar de esta realidad, la conductora de televisión debe ver y dialogar con Cubero por el bienestar de las niñas y recientemente reveló en qué situación se lo encontró, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Cronista: Contanos algún detalle del casamiento…

Nicole: No voy a contar nada. Va a ser todo sorpresa. Además, fue todo muy reciente. Recién lo estamos empezando a idear. Lo estoy armando con mi suegra. A Manu le da todo lo mismo…

C: Ahora, te pregunto de verdad, sinceramente. ¿Posibilidades de…?

N: No, cualquier cosa que me hables que no tenga que ver conmigo, ni con mi trabajo, o que vaya mucho más lejos de lo que estamos hablando de la intimidad, ya está….

C: Pero, ¿invitarías a tu casamiento a Mica y Fabián?

N: Yo voy a invitar a la gente más íntima, a la gente que está en mi día a día, que me quiere, que me tira buena energía y que me acompaña. También habrá invitados de Manu, su familia...

Mica Viciconte sobre cómo la maternidad cambió su vida

"Me levanto alrededor de las 7 de la mañana, me saco leche para cuando vengo al canal a trabajar así la niñera le puede dar a Luca la mema y ella me lo cuida en el camarín mientras estoy trabajando en Ariel en su salsa. Después, ya lo tengo al bebé conmigo y lo disfruto todo el día. Si entreno en casa, lo dejo al lado mío y él se queda ahí. Si está el padre, se queda con Fabián mientras entreno", comentó la mamá de Luca Cubero sobre cómo debió modificar su rutina para combinar su vida como mamá y su trabajo en los medios. Y sumó: "A la tardecita tomo clases de tenis y padel y ese es mi desconecte total. Los miércoles y sábados hago padel; los lunes y jueves entreno con mi personal en casa; y los martes hago tenis a la noche. Básicamente todos los días entreno".

Nicole Neumann sobre cómo la afectó la fama desde pequeña

La modelo comenzó su carrera desde niña y a los 12 años ya era tapa de las revistas más importantes del país y su vida personal era comentada en televisión. "El día de mañana, si Indi quisiera convertir este hobby en una profesión voy a acompañarla solo como mamá. Desde la contención y el cariño. Para lo demás, buscaremos un representante", enunció Nicole sobre cuánto dificultó que su mamá fuera su representante cuando era menor de edad. “El amor y el dinero deben correr por separado. Cuando quise separarme de esta situación laboral y disponer de la plata que ganaba, ya sea para ahorrar o gastar en lo que quisiera, a mamá no le gustó nada", soltó Neumann en alusión al momento en que cumplió su mayoría de edad, en diálogo con Infobae.

"Por ejemplo, yo tenía un novio más grande y mamá no me dejaba salir de noche. Entonces mi reacción era: ‘¿Pero cómo, trabajo sí pero salidas no?’. Pasaba los fines de semana en aviones. Yo no quería viajar, mamá quería que viajase... En fin. No por nada desarrollé una fobia a volar", concluyó Nicole Neumann.