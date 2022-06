Las hijas de Nicole Neumann le hicieron una broma pesada a Mica Viciconte: "Malditas"

Fabián Cubero compartió el video donde se ve lo mal que la pasó su pareja y madre de su hijo.

Mica Viciconte la pasó muy mal por una broma que le hicieron las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero. El exfutbolista grabó y publicó la secuencia en la que se ve la reacción de la ganadora de Masterchef Celebrity con las niñas.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Fabián Cubero publicó un video donde se ve el momento exacto en el que Mica Viciconte es víctima de una broma que idearon sus hijas. En las imágenes la influencer tiene arcadas producto de haber comido algo según sus palabras "asqueroso", que le dio Sienna, la hija menor de Nicole Neumann.

Mica Viciconte tenía a Luca Cubero en brazos y exclamó: "No, dale, dale, dame una que me guste. Ay! no, no, no, me hizo re mal", mientras sentía ganas de vomitar por el mal sabor que le quedó en la boca de lo que había comido. En ese mismo momento, Allegra Cubero le dijo a su hermana Sienna: "Dale una de Tutti Frutti".

La ganadora de Masterchef Celebrity le preguntó con indignación a Allegra: "¿Quién compra esto?". La niña respondió: "No sé, está re fuerte". Por su parte, Sienna Cubero le alcanzó una botella de agua para que se quise el mal sabor, pero Mica Viciconte volvió a manifestar: "Dame una de frutilla, algo". La más pequeña de las hijas de Nicole Neumann le dijo: "Ahí tenés el agua". Pero la mamá de Luca Cubero reaccionó: "No, dame algo rico, esto es un asco, comelo vos".

La postura de Fabián Cubero ante esta situación entre Mica Viciconte y sus hijas

Por su parte, Fabián Cubero opto por mantenerse callado al ver que su pareja estaba realmente molesta y que el sabor de lo que comió le estaba generando arcadas. El deportista no tuvo mejor ocurrencia que tomar su teléfono y dejar todo grabado.

La pareja de Mica Viciconte se reía mientras se llevaba a cabo el intercambio entre la influencer y sus hijas. Y como si eso fuera poco, escribió: "Malditas jajaja" para acompañar el video del padecimiento de su novia. La guardavidas replicó el video en las historias de su cuenta personal de Instagram y expresó: "Son unas malditas, me dieron una gomita con gusto a vómito". Aunque por ahora, es incierto si quedó molesta con la situación que le hicieron vivir las chicas o si fue simplemente algo del momento y está todo bien entre ellas.