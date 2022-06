El dolor de Nicole Neumann por su madre: "Empezando a despedirnos"

La empresaria recibió una noticia que cambiará el ritmo de su vida y tiene que ver con su madre.

Nicole Neumann tiene días complicados en torno a su vida personal. En este caso, recibió una dura noticia que involucra a su madre y que ya se hizo correr en toda su familia.

Además de los altibajos que tiene con su expareja, Fabián Cubero, ahora se suma una dolorosa noticia que interrumpirá su ritmo de vida. En los últimos días, la madre de Nicole Neumann se despidió de su hija y todos sus seres queridos para emprender un nuevo proyecto.

La relación con Claudia, su madre, fue un ida y vuelta constante, pero se volvieron muy compinches en varias actividades, como por ejemplo, el cuidado de sus hijos. Este tipo de situaciones cambiará de manera letal, ya que tomó la drástica decisión de irse del país.

Claudia y su pareja se dedican a un emprendimiento gastronómico con venta de comida orgánica y se irán a vivir a Europa. Misma decisión tomó su hermana pero no para vivir, sino para pasear: hace varios meses está en el Viejo Continente junto a su pareja Jorge Otamendi y sus hijos a bordo de una casa rodante.

"Empezando a despedirnos", escribió la madre de la modelo a través de su cuenta de Instagram. En el posteo se la ve junto a sus nietas Indiana, Allegra y Sienna y otras personas de su círculo íntimo en la antesala de su mudanza.

En El Trece se pudrieron de Nicole Neumann

No todo es tranquilidad en Los 8 escalones del millón (El Trece) y parece que desde la producción le soltaron la mano a Nicole Neumann, una de las jurados con más tiempo de permanencia en el ciclo de preguntas y respuestas. "Los enfurece", reveló Luli Fernández sobre los detalles de la polémica con la modelo.

Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), habló del último enojo que tuvo la producción con una de las insólitas actitudes de Nicole Neumann: "Pidió un aumento de sueldo, se lo dieron, y se fue de viaje sin previo aviso", precisó la panelista del ciclo de chimentos y farándula. En tanto, dejó en claro que entre los miembros del programa "no se bancan más esta situación en la que pide todo el tiempo y se raja".

Para contrarrestar la versión de la producción, el magazine de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fue a buscar a Nicole Neumann en un móvil. "Sí, vuelvo a grabar hoy mismo. Son siempre los mismos rumores. Estos son viajes que están estipulados con muchísimo tiempo y arreglados", afirmó la modelo.

De vuelta en el estudio, Fernández amplió detalles de los reclamos y sentenció: "Se enteran un poco de sopetón a través del llamado del representante de Nicole y eso es lo que los enfurece y no que ella viaje sino que viaje sin aviso. Así me lo cuentan. A mí me es indiferente si viaja o no viaja. No estaba programado según lo que tiene agendado la producción".