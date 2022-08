Feroz pelea entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: "Jamás discutas con burros"

El deportista y la modelo protagonizan una fuerte pelea por una prohibición de Cubero que molestó a Nicole.

La disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero continúa tan activa como en el momento de su ruptura. La modelo y el futbolista compartieron fuertes posteos en sus redes sociales que evidenciaron la mala onda que habría entre ellos, sobre todo en relación a una reciente pelea por un permiso que el deportista le habría negado a la madre de sus hijas.

"No, no estoy al tanto. Llegado el momento de viajar al exterior tendré que chequear. Si es así, qué le hace una mancha más al tigre", soltó Neumann cuando el cronista de Intrusos le consultó por una supuesta revocación del permiso de Cubero a sus hijas para que viajen al exterior con su mamá. Y cerró: "No me hago ideas de lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución. Yo solo te puedo hablar de mí. Es difícil hablar del otro. Acá el tema no son mis sentimientos, son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos".

Fabián Cubero compartió una picante frase en una de sus historias de Instagram y, si bien en ningún momento nombró a la celebridad que comenzó su carrera a sus 12 años, todo indica que podría haber sido dirigida hacia ella. "Jamás discutas con burros", reza la frase escriba en un posteo que publicó Cubero. Y sigue: "La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, si no solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo con discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que desean es tener razón, aunque no la tengan".

Neumann también publicó un posteo con una fuerte frase contundente que podría ser dirigida a su ex: "Las cosas no son siempre como parecen. El ciervo no está cruzando la carretera. La carretera está cruzando el bosque".

Cubero le habría quitado el permiso a Nicole para que pueda viajar con sus hijas

"Esta decisión ni siquiera fue consultada con su abogado, César Carozza. Cubero decidió revocarle a Nicole el permiso para sacar a las hijas del país", informó Maite Peñoñori en Intrusos. Y cerró: "Se presentó en migraciones para revocarlo. Esto ya había pasado en otras ocasiones. No sé si pasó algo ni si había planeado un viaje. Ella sí va a viajar a Europa, no sé si con las chicas".