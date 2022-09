Nico Vázquez dio una fuerte opinión sobre Lali Espósito: "Ya no nos sorprende"

Nico Vázquez es uno de los actores más reconocidos de la Argentian y ha compartido elencos con figuras muy destacadas como Lali Espósito, con quien tiene una gran relación. Sin embargo, sorprendió al dar una fuerte definición sobre la también cantante durante una entrevista.

Semanas atrás, Nico estuvo como invitado en Nadie Dice Nada, el podcast de Nico Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín y Nacho Elizalde, y dio una contundente opinión sobre Lali, su excompañera en Casi Ángeles. De todo el elenco de la tira televisiva, Lali fue la que más logró despegar su carrera artística, tanto a nivel nacional como internacional. Durante el 2022, logró vender más de 60 mil entradas para su show en el Movistar Arena y su música suena en todas partes.

Nico Vázquez, quien la conoce desde que apenas tenía 14 años, aseguró que siempre fue evidente que Lali era "una distinta". "Vos a Lali la conocés desde que era más chiquita. ¿Vos te dabas cuenta que daba así para grosa?", le preguntó Nati Jota. "Una distinta, te dabas cuenta. Si bien todos eran talentosos y a todos les ha ido bien, Lali era distinta. Además, siempre muy respetuosa. Uno podía ver que iba a ser algo espectacular. Creo que lo que le sucede la superó y nos superó a todos, pero ahora ya no nos sorprende nada", respondió el actor.

Vázquez destacó que Lali está logrando algo "muy difícil, sobre todo por la competencia que hay hoy, todo el mundo está de gira y hay shows todos los días". Además, sumó que Espósito "fue punta de lanza", ya que fue una de las primeras artistas pop juveniles y contemporáneas del país. "Fue la primera que empezó a hacer esto. Se animó, junto con Tini (Stoessel), pero sobre todo Lali con lo que respecta a su música. Nunca se traicionó. Es mucho trabajo y ella arrancó autogestionándose", concluyó Vázquez.

La palabra de Lali Espósito sobre su explosivo éxito musical

Si bien Lali Espósito comenzó su carrera musical años atrás, a partir de 2022 llegó al punto más alto: se convirtió en una de las artistas más escuchadas del país y agota shows en menos de una hora. Recientemente, dio una entrevista con Urbana Play (104.3 FM) en la que habló sobre este enorme éxito que la tomó por sorpresa.

Lali señaló que esto no habría sido posible sin el trabajo duro que hizo durante meses junto a sus dos productores, quienes además la ayudan a componer sus canciones. "Di con las personas que había que dar para hacer estas canciones. Sabíamos a nivel industria que había un sonido que estaba faltando, yo me daba cuenta de que había falta de un sonidito, de una cosita. Nosotros re laburemos en que suene como suena, no es casual. Todas las canciones tienen ese detalle súper buscado, todo tiene un concepto, hay mucho laburo", concluyó la artista.