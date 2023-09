Nico Occhiato le hizo un inesperado reclamo a Telefe: "Quiero"

El creador de Luzu TV se cansó del canal de aire e hizo un duro reclamo en su programa de streaming. La decisión de los directivos de Telefe que afecta a Nico Ochiato.

Nico Occhiato, además de crear Luzu TV y estar al frente de uno de los programas de streaming más vistos, se convirtió en uno de los conductores más codiciados por los canales de televisión. Su último trabajo en los medios tradicionales fue en la pantalla de Telefe, como presentador de El Último Pasajero, motivo por que el que causó sorpresa el duro reclamó que le hizo a esa señal.

Más allá de que el ciclo que premia a estudiantes con un viaje de egresados terminó a fines del 2022, el nombre de Occhiato siempre ronda en los proyectos del canal de aire, propiedad de Paramount. Además de que, según trascendió, restan detalles para que vuelva a la conducción de El Último Pasajero -Julieta Poggio suena como co-conductora-, el fundador de Luzu también estuvo entre los posibles reemplazantes de Georgina Barbarossa en la Peña de Morfi. Pero ese lugar finalmente se lo quedó otra de las estrellas del canal de streaming: Diego Leuco.

Ante este panorama, mucho se sorprendieron con el duro reclamo que hizo el conductor de Nadie Dice Nada este lunes. "Quiero que venga Marcos (Ginocchio) acá", manifestó con un tono quejoso. Sus compañeros de inmediato le dijeron que ya puede, pero Nicolás lo negó: "No sé si puede. Me parece que no puede".

El presentador se lo cruce al ganador de Gran Hermano y al resto de los participante en la fiesta Bresh el último fin de semana: "Estaban todos el otro día. Pero con Marquitos nos saludamos nada más". "Marquitos es un tipazo. Él no puede, yo ya le hablé. ¿Viste cuando te das cuenta que es un tipazo solo de verlo?", reiteró Occhiato ante los comentarios de sus compañeros.

Marcos tiene un contrato de exclusividad con Telefe que le impide ir a otros canales. Todos los exparticipantes de GH estuvieron con el mismo régimen, pero al resto de los hermanitos la señal los fue "liberando". Por esta cláusula, ya son muchos los exparticipantes de Gran Hermano 2022 que rescindieron sus contratos: Constanza "Coti" Romero, Alexis "Conejo" Quiroga y Romina Uhrig, por ejemplo ahora son figuras de América TV, más precisamente del Bailando 2023.

Pero el vínculo de Ginocchio sigue más firme que nunca y ya transcendieron algunos proyectos que lo tienen al "Primo" como figura. Lo llamativo es que la señal no le conceda un permiso especial para ir al programa de una estrella que tiene excelente relación con las autoridades y que además posiblemente se sume a la programación en la brevedad.

Flor Vigna humilló a Nico Occhiato con una fuerte declaración

Flor Vigna se prepara para su gran debut en el Bailando 2023, en donde también formará parte de la apertura con sus nuevas canciones. Sin embargo, en las últimos días se volvió noticia por unas fuertes declaraciones contra Nico Occhiato. La popular bailarina y cantante se refirió públicamente a su ex e hizo una humillante revelación sobre su intimidad.

La exparticipante de Combate continúa enfocada en su carrera como cantante y en hacerse popular por su voz. Fue por este motivo que decidió subir una serie de videos en su cuenta de TikTok en donde grabó tanto versiones acústicas de sus propias canciones como covers de temas populares. Fue entre estos clips que le dedicó uno al dueño de Luzu TV, y quien fue su novio por más de seis años, con una particular letra.

"Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor", dice la primera estrofa de la canción que cantó Vigna. Precisamente, este tema pertenece a María Becerra y es uno de sus último hits que lanzó con Los Ángeles azules y se llama "El amor de mi vida".

Luego de finalizar su relación en el 2019, Vigna y Occhiato volvieron a intentar estar juntos durante la pandemia, pero esto no resultó. Sin embargo, pese a que hay algunas indirectas que se mandan por redes sociales, parece que todo terminó en buenos términos. De hecho, ambos compartieron la conducción El último pasajero y Flor fue como invitada a Nadie Dice Nada.