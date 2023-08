Flor Vigna humilló a Nico Occhiato con una fuerte declaración: "Mi ex tenía razón"

La cantante grabó un nuevo video musical en donde le tiró un fuerte "palito" a su expareja.

A días de su nuevo debut en el Bailando 2023, en donde también formará parte de la apertura con sus nuevas canciones, Flor Vigna se volvió viral por unas fuertes declaraciones contra Nico Occhiato. La famosa cantante se refirió públicamente a su ex e hizo una humillante revelación sobre su intimidad.

Flor Vigna continúa enfocada en su carrera como cantante y en hacerse popular por su voz. Fue por este motivo que decidió grabar una serie de videos en su cuenta de Tiktok en donde grabó tanto versiones acústicas de sus propias canciones como covers de temas populares. Fue entre estos clips que le dedicó uno al dueño de Luzu TV, y quien fue su novio por más de seis años, con una particular letra.

"Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor", dice la primera estrofa de la canción que cantó Vigna. Precisamente, este tema pertenece a María Becerra y es uno de sus último hits que lanzó con Los Ángeles azules y se llama El amor de mi vida.

Luego de finalizar su relación en el 2019, Vigna y Occhiato volvieron a intentar estar juntos durante la pandemia, pero esto no resultó. Sin embargo, pese a que hay algunas indirectas que se mandan por redes sociales, parece que todo terminó en buenos términos. De hecho, ambos llevaron a cabo El último pasajero en 2022 y Flor fue como invitada a Nadie dice nada, el programa de streaming de Occhiato.

El inesperado cruce entre Flor Vigna y Sabrina Rojas: "Me voy a vengar"

Sabrina Rojas y Flor Vigna tuvieron un inusual cara a cara. La ex y la actual pareja de Luciano Castro coincidieron en la producción de fotos del Bailando 2023, dado que ambas participarán de la nueva superproducción de Marcelo Tinelli, aunque en roles muy diferentes.

Ambas dialogaron con el móvil de Intrusos y se refirieron a su relación como familia así como se preparan para el nuevo desafío laboral. La exparticipante de Combate inició la nota recodando el día que se conocieron: "El primer día yo estaba tipo 'ay qué pasará', pero ella me miró a los ojos, me deseó lo mejor y viste cuando una persona te lo dice de verdad, ahí yo dije 'wow, claro, ahora entiendo todo'. Es una gran garantía de todo”.

“Es que Luciano y yo somos familia, tenemos algo que nos va a unir toda la vida, que son nuestros hijos, entonces siempre está bueno estar en armonía y disfrutar en familia", explicó Sabrina, emocionada con las palabras de Flor. Y añadió: "A veces se puede más, a veces menos, porque somos muchos y todos tienen laburos y horarios pero la idea es demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien”.

“Lo que dice ella es tremendo porque una cosa es decirlo así en una nota y otra cosa es hacerlo, y nos dieron cátedra a todos", remarcó Vigna, e insistió: "A mi Lucho siempre me habló muy bien de Sabri. Me dijo ‘yo quiero que sepas que es una parte muy importante de mi y para siempre'. Muy lindo todo".

En cuanto al comienzo del Bailando, Sabrina formará parte de El Debate del Bailando, conducido por Denise Dumas, y con halagos para la novia de Castro exclamó: “Ay, que sea un éxito El Debate, me voy a vengar de todo lo que padecí ahí menos de ella que es familia. Y aparte baila tan genial que no hay forma de decir nada de Flor".

En ese sentido, el cronista consultó acerca de la posibilidad de compartir la pista de Tinelli en el clásico ritmo de la Salsa de tres pero entre risas descartó esa posibilidad. “¡Con ella no animo a bailar ni loca!”, cerró, avergonzada por sus dotes para la danza.