Ángel de Brito se hartó y contó la verdad sobre una interna de Telefe: "No lo deja"

El periodista contó la verdad en una de sus historias de Instagram. Ángel de Brito reveló por qué una figura de Telefe no puede ir a su ciclo.

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más punzantes de la televisión actual y es quien suele tener las primicias en su ámbito. Después de ser panelista de figuras como Viviana Canosa y Mariana Fabbiani, De Brito llegó a la conducción de aire con LAM y desde ese momento su lugar en los medios cobró otra relevancia. De esa manera, el periodista logró cosechar una gran comunidad de seguidores, con quienes tiene un diálogo fluido en las redes; tal es así que recientemente le respondió a un usuario de Instagram una consulta y así reveló una contundente decisión de Telefe.

El conductor de América TV les pidió a sus millones de seguidores que le enviaran preguntas para que él pudiera responderlas en sus historias y los usuarios obedecieron. Uno de ellos le consultó el motivo por el que Marcos Ginocchio, ganador de la ultima edición de Gran Hermano Argentina, no había ido como entrevistado a LAM y De Brito reveló la verdad al respecto.

"Telefe no lo deja", contó el conductor y así develó los manejos internos que las autroridades del canal de las pelotas tendrían con las figuras que tiene contrato de exclusividad con la emisora. Al mismo tiempo, De Brito fue consultado por la posible participación de Julieta Poggio en la inminente edición del Bailando por un sueño, que se estrena el lunes 4 de septiembre en América, y dio a entender que no descarta que eso suceda en un futuro no lejano, a pesar de que no hay información confirmada al respecto.

La revelación de Ángel de Brito sobre LAM

La periodista Maite Peñoñori volverá a ser parte de LAM después de años de haberse ido del programa. La joven estuvo como panelista de Intrusos hasta hace semanas, cuando se despidió de sus compañeros y de la audiencia con un cálido mensaje. "Es la primera angelita que vuelve al programa, porque todas las que se fueron nunca volvieron. Se incorpora la semana que viene", comentó el conductor de LAM.

"No voy a llorar. Los voy a extrañar mucho. Se armó un grupo re lindo. Yo a vos Flor te dije... Cuando empezó el rumor de 'qué pasaba con Intrusos', yo le mandé un mensaje a Flor y le dije: 'tenés que venir’. Un placer haber trabajado con la Tauro (Marcela), compañera de camarín, con los chicos que cada vez más somos amigos", comentó Maite en su última programa de Intrusos.