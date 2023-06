Ni los suyos le dan rating: una figura de El Trece aseguró que hace años "no mira tele"

En medio de la lucha por el rating que el canal suele perder, una figura les soltó la mano con una fuerte declaración.

Hace ya varios años que El Trece se encuentra en una situación bastante complicada en cuanto a rating se trata. Su principal contrincante, Telefe, logró posicionarse por encima de la grilla con la mayoría de sus contenidos y se consagró como el canal más visto. Y en medio de los intentos del canal de sol por presentar un programa que levante los números, una figura le soltó la mano.

Una de sus principales figuras del canal, la cual formó parte de las mejores producciones del canal que lidera Adrián Suar, habló sobre su vínculo actual con la televisión. Sorprendentemente, la actriz reveló que perdió el contacto con los contenidos nacionales y que hace tiempo no consume nada relacionado al canal del que fue parte durante tanto tiempo.

Se trata de Gloria Carrá, la reconocida actriz que formó parte de varias ficciones de El Trece. En diálogo con el ciclo radial de La Once Diez, Por si las Moscas, la artista contó: "Hace doce años que no miro tele, no hay nada interesante”. Luego, sumó: “Uso la tele para mirar on demand. A mí la televisión me dejó de interesar, aunque eso no significa que no haya buenos productos”.

En este marco, la mamá de Ángela Torres remató: "No entiendo cómo se siguen analizando los programas por el rating cuando ya no se mira televisión de la misma manera”.

Adrián Suar está en crisis: El Trece pierde a otra de sus figuras

Adrián Suar no está pasando su mejor momento como gerente de programación de El Trece. Luego del fracaso de ATAV 2, no poder cerrar la vuelta de Fabián Doman y quedarse sin Paula Chaves, el canal ahora deberá lidiar con la salida de una de la figuras del programa más visto de la señal.

Los 8 Escalones, el programa de entretenimiento conducido por Guido Kaczka, es el caballito de batalla del canal de aire del Grupo Clarín en su guerra por el rating con Telefe. La competencia de preguntas y respuestas suele competir a la par de Masterchef, e incluso a veces le gana. Tal y como ocurrió el pasado martes, fue el programa más visto del día con picos de 11 puntos, de acuerdo a los datos de audiencia de Kantar Ibope Media.

Pero el ciclo de Guido perderá a una de sus figuras. En las últimas horas se conoció que Nicole Neumann, quien forma parte del jurado, abandonará el ciclo por cuestiones personales. Al parecer, los preparativos de su casamiento con el piloto Manuel Urcera fueron fundamentales en la desición de la modelo.

“Se baja del programa de Guido Kaczka, no está grabando. ‘Se toma un recreo de Los 8 Escalones, su vestuarista habría ido a buscar sus cosas’”, leyó Rodrigo Lussich sobre el posteo de la cuenta de Instagram "Gossipeame". “Se está fugando para evitar a los cronistas, las preguntas. Últimamente estaba saliendo por otra puerta de los estudios para no enfrentar a la prensa”, indicó el conductor de Socios del Espectáculo.

“La producción dice que se tomó unos días, pero se llevó toda la ropa del camarín”, reafirmaron a la vez que contaron que ya no es parte de las grabaciones del programa de juegos. Además, remarcaron que había regresado hace algunos días luego de las vacaciones que se tomó.