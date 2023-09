Nelly Camjalli se sacó e insultó a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023: "Putañero"

La "abuela" de Nadie Dice Nada debutó en el Bailando 2023 y destrozó a Marcelo Tinelli al aire.

Nelly Camjalli es una mujer de 82 años que saltó a la fama en el programa de streaming Nadie Dice Nada (Luzu TV), comandado por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nacho Elizalde y Momi Giardina. Su participación en el ciclo fue tan exitosa que apenas unos meses después, Marcelo Tinelli la llamó para formar parte del Bailando 2023 (América TV). Sin embargo, lo que el conductor no se esperaba es que la mujer iba a insultarlo al aire frente a millones de espectadores. La situación descolocó completamente a Tinelli, y en cuestión de segundos, se volvió viral en las redes sociales.

El pasado lunes 18 de septiembre, Nelly debutó en el programa con su compañero de baile, Emiliano Pi Álvarez. A diferencia del joven, que es un bailarín profesional, Camjalli bailó por primera vez en 60 años. Los miembros del jurado notaron esta falta de entrenamiento, y lejos de mostrarse compasivos por su edad, le dieron los peores puntajes. Antes de mostrar su performance, la mujer tomó el micrófono y le hizo un inesperado desplante al conductor.

"Ya me venía puteando de allá, yo escuchaba...", comentó Tinelli. Luego, Nelly lo sorprendió con una picante respuesta: "Sos un hijo de puta". "Nelly... Yo no la conocía personalmente, la conocía de Nadie Dice Nada. Me encanta, me encanta", sumó el conductor. Antes de mostrar su baile, la mujer apuntó contra el resto de las participantes mujeres: "Yo no vengo a levantarlo. Ni en pedo. Son unas pajeras. Las que te cantan al oído son flor de pajeras".

Inmediatamente, sorprendió a Marcelo con una dura acusación: "Y vos peor. ¿Viste cómo no me equivoqué cuando dije que eras flor de putañero?". Entre risas, el presentador se defendió: "¡Pero qué feo... Cosas que dice ella, yo no la conozco, no la vi en mi vida". Por último, Tinelli le preguntó si su pareja la había acompañado para apoyarla, pero la participante respondió que no y apuntó directamente contra el formato del programa: "Mi novio no se presta a esto, es serio". El momento se viralizó en las redes y generó todo tipo de reacciones en las redes.

Los memes y reacciones en las redes sociales por el cruce entre Nelly y Tinelli en el Bailando 2023