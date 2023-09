Marcelo Tinelli vive un inesperado drama: "Espero poder"

El anuncio del conductor del Bailando por un Sueño que preocupó a todos. La decisión que tomó Tinelli para lidiar con este nuevo dolor de cabeza.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos sus seguidores. Tras su esperado regreso a la televisión, el conductor está disfrutando de los grandes números de rating del Bailando 2023. Pero no todas son buenas para el gerente artístico de América TV, ya que en medio de la algarabía recibió una noticia que le generó un gran dolor de cabeza.

Todo comenzó el lunes pasado, cuando su cuenta de Facebook, donde tiene más de 10 millones de seguidores, comenzó a subir fotos antiguas. Hasta ahí nada demasiado llamativo. Sin embargo, todo cambió el jueves cuando subió una instantánea amorosa con Guillermina Valdés, la madre de su hijo Lorenzo y de quien se separó en 2021.

La fotografía causó gran revuelo y empezaron a circular diferentes teorías: desde una posible reconciliación hasta un error del empresario a la hora de manejar sus redes.

Recién el viernes por la mañana se supo lo que en realidad había pasado. “Tengo hackeado mi Facebook. Ya hice la denuncia correspondiente y espero poder recuperar mi cuenta lo antes posible. Gracias”, expresó Tinelli en una historia de Instagram.

Desde que los hackers se apoderaron de la cuenta, comenzaron a realizar posteos publicitarios sobre una nueva aplicación, de origen asiático, que invita a participar a nuevos socios a una nueva unidad de negocio. Es decir, una estafa.

Todas las publicaciones son con fotos antiguas de Marcelo con diferentes miembros de su familia y subieron varias por jornadas. Algo extraño, pues el último posteo en Facebook de Tinelli fue el año pasado desde Qatar, días antes de la gran final del Mundial.

Karina Mazzocco se animó y dijo lo que más va a enojar a Marcelo Tinelli

Karina Mazzocco evidenció las fuertes internas que se desataron en América TV desde la llegada de Marcelo Tinelli como gerente artístico y no dudó en lapidar a Mariana Fabbiani como una de las responsables de su enojo. "Tengo que ser sincera", admitió la conductora, anunciando una tormenta de rencores que se desató en los pasillos del canal.

Todo comenzó cuando el flamante director anunció la reorganización de la programación y reveló que Mariana Fabbiani se sumaría con DDM, lo que implicaba un corrimiento de horarios en Intrusos y A la Tarde para darle el prime time de la franja a la rutilante incorporación. Y esto no habría caído bien a Mazzocco, una de las grandes figuras de la señal. Tales fueron los rumores de enojos que la conductora aprovechó para lanzar un palazo durante una entrevista de agosto pasado con Baby Etchecopar, donde no faltaron indirectas de ambos frentes.

“Mazzocco, si yo a vos te pongo en la programación de América, chiquita, al costado, abajo. ¿Estás contenta? ¡Con el rating que tenés!”, soltó Etchecopar encendiendo la mecha de la conductora. Implacable, ella le respondió: “No, no. ¡No sabés cómo te entiendo con eso de que a uno lo mueven! Te rebanco, tengo que ser sincera”.

Luego de este intercambio relampagueante y al conocerse la noticia de que A la Tarde pasaría a emitirse de 15.45 a 18 horas, Karina publicó un sugerente descargo en su cuenta de Instagram, que muchos no tardaron en relacionarlo con su disputa con Fabbiani. "¿Por qué me está pasando esto?", es la frase tachada que lanzó Mazzocco con un collage que termina diciendo: "¿qué me está enseñando esto?". Aunque Mazzocco no menciona a su colega en la publicación, su reflexión tiene pasajes que levantaron sospechas: "Y para esos momentos en que suceden cosas inesperadas, la mejor actitud que podemos tomar es la de COMPRENDER en profundidad la impermanencia. ACEPTAR que todo pasa".