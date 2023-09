Karina Mazzocco se animó y dijo lo que más va a enojar a Marcelo Tinelli: "Tengo que ser sincera"

La conductora de América TV le soltó la mano a Marcelo Tinelli con una atronadora declaración que evidencia las internas que hay en el canal.

Karina Mazzocco evidenció las fuertes internas que hay en América TV desde la llegada de Marcelo Tinelli como gerente artístico y no dudó en lapidar a Mariana Fabbiani como una de las responsables de su enojo. "Tengo que ser sincera", admitió la conductora, anunciando una tormenta de rencores que se desató en los pasillos del canal.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli anunció la reorganización de la programación de América y reveló que Mariana Fabbiani se sumaría con DDM, lo que implicaba un corrimiento de horarios en Intrusos y A la Tarde para darle el prime time de la franja a la esposa del productor Mariano Chihade. Y esto no habría caído bien a Mazzocco, una de las grandes figuras de la señal en la actualidad. Tales fueron los rumores de enojos que la conductora aprovechó para lanzar un palazo durante una entrevista de agosto pasado con Baby Etchecopar, donde no faltaron indirectas de ambos frentes.

“Mazzocco, si yo a vos te pongo en la programación de América, chiquita, al costado, abajo. ¿Estás contenta? ¡Con el rating que tenés!”, soltó Etchecopar encendiendo la mecha de la conductora. Implacable, ella le respondió: “No, no. ¡No sabés cómo te entiendo con eso de que a uno lo mueven! Te rebanco, tengo que ser sincera”.

Luego de este intercambio relampagueante y al conocerse la noticia de que A la Tarde pasaría a emitirse de 15.45 a 18 horas, Karina publicó un sugerente descargo en su cuenta de Instagram, que muchos no tardaron en relacionarlo con su disputa con Mariana Fabbiani. "¿Por qué me está pasando esto?", es la frase tachada que lanzó Mazzocco con un collage que termina diciendo: "¿qué me está enseñando esto?". Aunque Mazzocco no menciona a Fabbiani en la publicación, su reflexión tiene pasajes que levantaron sospechas: "Y para esos momentos en que suceden cosas inesperadas, la mejor actitud que podemos tomar es la de COMPRENDER en profundidad la impermanencia. ACEPTAR que todo pasa".

Karina Mazzocco le frenó el carro a Luis Ventura en vivo: "En la tele no"

Todo ocurrió cuando el periodista sacó el tema al aire de los videos íntimos que se filtraron de Fátima Florez con su exesposo, Norberto Marcos. “¿Ustedes se acuerdan lo que fueron los videos de Fátima con Norberto, llenos de fuego?”, lanzó, sin filtros. Y agregó: "Hubo un momento en la relación que fue sexo y fuego puro, sino no durás 22 años. No vaya a ser que esto sea un tema del momento y después se desvanezca”. Sorprendida por sus declaraciones, Mazzocco le hizo una fuerte advertencia.

"¿Vos decís que Fátima se está equivocando en probar con Milei? Le estás bajando el pulgar al romance de Milei y Fátima”, le comentó la conductora. "No, no le estoy bajando el pulgar. Estoy hablando de vida, de un camino recorrido. Uno sabe lo que es una pareja, una calentura, un polvo", insistió Ventura. Ya cansada del tono de sus comentarios, Mazzocco se puso firme y lo frenó: "Hay chiquitos, niños, mirando la tele. Estás hablando en un idioma muy de entrecasa. Así no, así en la tele no”. Para quitarle seriedad al asunto, luego agregó, entre risas incómodas: "Ventura se me retoba”.