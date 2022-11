Marcelo Tinelli hizo un desesperado pedido de ayuda desde Qatar: "Un desastre, no sé qué hacer"

Marcelo Tinelli vivió un desesperante momento en Qatar y pidió ayuda en sus redes sociales.

Marcelo Tinelli vivió un día muy complicado en el edificio en el que se encuentra hospedado en Qatar, país al que viajó para ver el partido de la Selección Argentina: se inundó el edificio en el que se está hospedando.

Justo en la previa al Mundial de Qatar 2022, el conductor de televisión se llevó la pésima sorpresa de que el edificio en el que se encuentra se llenó de agua y todas las personas tuvieron que ser evacuadas.



"Empezó a caer agua por todo el edificio. Una locura. No podemos bajar. Ojalá lo paren. Me mando a bajar por las escaleras", publicó Tinelli en sus historias de Instagram, en las que documentó el minuto a minuto de todo lo sucedido.

“Les muestro lo que está pasando. Miren, no sé. Se activaron las alarmas. Hay agua por todos lados. No sé qué fue lo que pasó, un desastre”, dijo en uno de los videos. “Miren lo que es esto. Cae agua por los ascensores, no sé qué hacer. Hoy sonó todo el día la alarma del edificio, no sé qué va a pasar. Rarísimo. Hasta está cayendo agua por la escalera de emergencia”, agregó preocupado.

En otro de los videos, mostró a las personas que lo están acompañando en este viaje, tratando de evacuarse del edificio: su primo, Luciano "El Tirri"; Federico Hoppe y Alina Moine. Además, el conductor se sorprendió por la reacción del dueño del edificio, quien se mostró indiferente y no lo ayudó.

"Se inundó el depto y así salía el agua. Cuando abrieron la puerta, había medio metro de agua en ese depto. Todos corriendo y estos muchachos dicen que no hay problema y suben con un secador de piso", agregó Marcelo.

Y cerró: “Esto es un delirio, tuvimos que bajar corriendo de nuestro departamento en el piso 18 porque se nos inundaba todo. El agua cae como una cascada por la escalera y por el ascensor. Y para ellos no hay problema. Es de locos”.

El enojo de Marcelo Tinelli con "El Pollo" Álvarez

"El Pollo" Álvarez, quien también viajó a Qatar con Tinelli, cometió un error que el conductor no le perdonó: le aconsejó que viajara abrigado por el aire acondicionado y al llegar al país la temperatura era demasiado alta. Para colmo, él mismo no siguió su propio consejo.

"Vinimos todos súper abrigados por el consejo del Pollo Álvarez. Y el Pollo vino en bermudas. Un hdp jajja (sic)", se quejó Tinelli. "Escuchame Pollo, mirá: me vine con campera, pantalón... Todos de pantalón largo porque el Pollo ayer dijo en una historia que iba a hacer frío. ¡Boludo nos estamos muriendo!", exclamó el conductor.